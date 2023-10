Rupiah Menguat, Simak Kurs Dolar AS di BCA, BNI, Bank Mandiri dan BRI Hari Ini (17/10/2023)

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hari ini Selasa (17/10/2023), mengalami penguatan. Berdasarkan data Bloomberg pukul 09.41 WIB, rupiah dibuka menguat 0,08% atau 10,5 poin ke posisi Rp15.709.

Penguatan rupiah ini diikuti oleh indeks dolar yang terpantau naik 0,07% ke posisi 106,313. Sementara itu, sejumlah mata uang lain di kawasan Asia juga terpantau parkir di zona hijau pada pembukaan perdagangan hari ini. Misalnya saja seperti won Korea yang menguat 0,11% ke level 1.352,24, menyusul ringgit Malaysia yang naik 0,06%, dan peso Filipina yang menguat 0,10%.

Di sisi lain, beberapa mata uang lain harus parkir di zona merah, seperti yen Jepang yang melemah 0,04%, dolar Hong Kong melemah 0,01%, baht Thailand turun 0,45%, dan rupee India yang melemah tipis 0,01%.

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi sebelumnya memprediksi nilai tukar rupiah akan bergerak fluktuatif namun berpotensi ditutup melemah pada rentang Rp15.710-Rp15.770 pada hari ini, Selasa (17/10/2023).

Dirinya mengatakan nilai tukar rupiah masih akan dipengaruhi oleh konflik geopolitik Israel-Hamas. Isu ini membuat adanya lonjakan permintaan terhadap aset-aset safe haven yang membuat greenback mendekati level tertingginya dalam 10 bulan terakhir.

Lebih lanjut, pergerakan rupiah juga akan dibayangi oleh ekspektasi kenaikan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat (AS) The Fed yang semakin kuat usai perilisan data terbaru yang menununjukkan inflasi konsumen dan sentimen AS tetap kuat.Lantas, berapa kurs dolar AS di BCA, BNI, Bank Mandiri, dan BRI hari ini, Selasa (17/10/2023)?

1. Kurs Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pembaruan pukul 09.54 WIB, menetapkan harga beli dolar AS senilai Rp15.704 dan harga jual Rp15.724 berdasarkan special rate atau e-Rates. Sementara secara TT Counter dan Bank Notes mencatatkan posisi yang sama, di mana harga beli dolar AS Rp15.530 dengan harga jual Rp15.830.

2. Kurs Dolar AS di BNI Hari Ini PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan kurs dolar rupiah secara special rate pukul 09.50 WIB dengan harga beli Rp15.701 dan harga jual Rp15.721Sedangkan, secara TT Counter dan Bank Notes, harga beli Rp15.540 dan harga jual Rp15.890.

3. Kurs Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

Sementara itu, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menetapkan kurs dolar rupiah pukul 09.01 WIB, di mana, harga beli dolar AS senilai Rp15.689 dan harga jual Rp15.709 berdasarkan special rate. Sementara secara TT Counter dan Bank Notes, masing-masing harga beli dolar AS Rp15.500 dengan harga jual Rp15.850

4. Kurs Dolar AS di BRI Hari Ini

Terakhir, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BBRI) dalam pembaruan pukul 09.55 WIB, menetapkan kurs jual beli yang mengacu pada kalkulator kurs e-rates, dengan harga Rp15.700 dan Rp15.720Sementara, secara TT Counter, pihaknya mematok Rp15.645 dan harga jual Rp15.795.

