Induk BNGA atau BCIC Dikabarkan Minat Akuisisi Bank Commonwealth, OJK Buka Suara

Bisnis.com, JAKARTA - Unit usaha dari Commonwealth Bank of Australia (CBA) di Indonesia yakni PT Bank Commonwealth dikabarkan akan diakuisisi oleh sejumlah investor seperti CIMB Group hingga JTrust. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun buka suara atas kabar tersebut.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan sampai saat ini OJK belum menerima izin aksi korporasi pihak bank terkait. Namun, rencana aksi korporasi sedang bergulir.

"Belum ada izin, lagi pula kalau ada [izin] belum bisa saya sampaikan karena itu akan berpengaruh pada saham dan lain sebagainya. Dampak corporate action kan ada. Tapi kalo soal ada [rencana aksi korporasi] itu jelas, sedang ada beberapa calon," ujar Dian kepada awak media setelah Rapat Kerja DPR dengan Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada Senin (6/11/2023).

Sebagaimana diketahui, pada akhir November tahun lalu, Commonwealth Bank of Australia sebagai induk dari Bank Commonwealth dikabarkan sedang mempertimbangkan menjual unit usaha perbankannya itu di Indonesia.

Mengacu laporan Bloomberg, sejumlah sumber yang enggan disebutkan namanya mengatakan aksi penjualan unit usaha Commonwealth Bank di Indonesia akan membantu salah satu bank terbesar di Australia untuk mendapatkan dana segar tambahan.

Selain itu, langkah itu juga menjadi strategi perusahaan untuk keluar dari pasar non-intinya. Bahkan, manajemen CBA disebut-sebut sedang berkomunikasi dengan beberapa penasihat keuangan untuk meminta masukkan terkait dengan aksi korporasinya di Indonesia itu.

Sejumlah calon pembeli pun bermunculan. Seperti dilaporkan oleh Reuters, pekan lalu (31/10/2023), bank asal Malaysia yakni CIMB berminat untuk bersaing mengakuisisi Bank Commonweatlh. Adapun, CIMB Group merupakan induk sekaligus pemegang saham pegendali dari PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA).

Selain CIMB, minat untuk mengakuisisi bank tersebut, dikabarkan juga muncul dari J Trust asal Jepang. Di Indonesia J Trust telah memiliki unit usaha perbankan melalui PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (BCIC).

Pada Maret 2023, sempat tersiar juga kabar bahwa perusahaan asal India dan Taiwan disebut-sebut ingin mengambil alih Bank Commonwealth.

Perusahaan asal India tersebut adalah Bajaj Finance Ltd. Sebagai informasi, Bajaj Finance merupakan perusahaan jasa keuangan non-bank yang berkantor pusat di Pune, India. Perusahaan tersebut berfokus pada layanan kredit, manajemen aset, manajemen kekayaan dan asuransi.

Sementara itu, perusahaan asal Taiwan yang dikabarkan berminat adalah Cathay Financial Holding Co. Perusahaan tersebut, tercatat memiliki tentakel di perbankan Indonesia lewat PT Bank Mayapada Internasional Tbk. (MAYA). Per 30 September 2023, kepemilikah sahamnya di MAYA sebesar 2,29 miliar lembar saham atau setara dengan 19,26%.

