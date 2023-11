Obituari: Kesetiaan Roosniati Salihin pada Panin Milik Taipan Mu'min Ali Gunawan

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - “Success is the result of perfection, hard work, learning from failure, loyalty, and persistence.”

Sukses adalah hasil dari kesempurnaan, kerja keras, belajar dari kegagalan, kesetiaan, dan kegigihan. Kata-kata bijak dari Colin Powel, mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat yang fenomenal di era Presiden AS George W. Bush, yang dikirimkan Roosniati Salihin awal tahun ini.

Roosniati terlihat bersemangat saat mempersiapkan perayaan ulang tahun ke-84 pengusaha Mu’min Ali Gunawan, pendiri Panin Group, awal tahun ini. Kegembiraan terpancar dari raut wajahnya ketika bertemu Bisnis.

Bu Roos, begitu biasa disapa, tampak segar. Tak terkesan menderita sakit. Bahkan, dia masih mampu long trip ke dataran Eropa untuk berkunjung ke rumah anak semata wayangnya pada pengujung tahun lalu.

“Saya masih di Jerman, tanggal 7 [Januari 2023] ketemu ya,” ujar istri dari Jhon melalui dalam pesan singkat, akhir 2022 lalu.

Kegigihan menjalani hidup terpancar dari 50 tahun meniti karir sebagai bankir. Selepas menempuh jalur pendidikan di sejumlah kampus di luar negeri, wanita kelahiran 2 Desember 1947 itu terjun di industri perbankan pada 1971.

Dia memilih PT Bank Panin Tbk. atau Bank Panin sebagai tempat mengamalkan ilmunya. Roosniati sempat kuliah di jurusan sastra Jepang Kokkusai Gakkuyukai, Tokyo pada 1965.



Pada 1968, dia pindah ke Los Angeles mengambil jurusan English Literature University of California. Dua tahun kemudian, dia kembali ke Tokyo dengan mengambil kuliah English Literature Sofia University pada1970. Setahun kemudian dia mengambil sekolah managemen di Tokyo Business School.

Hampir 20 tahun merintis karir di Bank Panin, Roosniati dipercaya Mu’min untuk masuk jajaran direksi, tepatnya 1991. Selang 6 tahun, dia ditunjuk menjadi wakil direktur utama bank tersebut.

Suasana persemayaman Roosniati Salihin di Rumah Duka Carolus, Senin (6/11/2023)/Istimewa

Selama 24 tahun menjadi orang nomor dua di Bank Panin, dia memilih mengundurkan diri pada Juni 2020. Namun, dia masih dipercaya menjadi komisaris di perusahaan Panin Group, salah satunya, PT Clipan Finance Indonesia Tbk. dan Mizuho Leasing Indonesia.

Jasanya di Panin Group tidak sedikit. Terutama di Bank Panin. Dia ikut menjadi pelaku sejarah awal terbentuknya bank berkode saham PNBN itu.

Seperti diketahui Bank Panin merupakan hasil merger tiga entitas, yakni Bank Kemakmuran, Bank Industri Djaja Indonesia, serta Bank Industri dan Dagang Indonesia pada 17 Agustus 1971.

Pencapaian demi pencapaian diraih Bank Panin setelah merger. Dengan menjadi bank devisa hingga melantai ke bursa pada 29 Desember 1982. Roosniati pun berkontribusi dalam membawa Bank Panin dalam jajaran papan atas bank umum kelompok usaha (BUKU) 4.

Kehidupan Sosial

Hidup Roosniati tidak dihabiskan untuk bekerja. Dia juga aktif di Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas). Kehidupan sosialnya pun cukup tinggi.

Hal tersebut diungkapkan oleh Sekjen Perbanas Anika Faisal. Menurutnya, Bu Roos banyak terlibat aktivitas pemberdayaan perempuan.

“Beliau sangat passionate, warm dan mempunyai kepedulian sosial yang sangat tinggi dan banyak terlibat dalam berbagai aktifitas sosial, khususnya yang terkait dengan pemberdayaan perempuan. Dunia perbankan kehilangan tokoh senior ladies banker. Rest in peace Ibu Roos,” ujarnya kepada Bisnis.

Meski senior, Roosniati tidak berjarak. Dia bisa menjadi sahabat dan siap membantu siapapun yang membutuhkan.

“Ibu Roosniati adalah sahabat yang sangat baik hati, pribadi yang hangat, ramah, humble, murah hati aktif dalam kegiatan sosial, siap membantu teman maupun siapa saja yang membutuhkan,” kata Lisawati, yang juga pengurus Perbanas.

Suasana persemayaman Roosniati Salihin di Rumah Duka Carolus, Senin (6/11/2023)/Bisnis-Arlina Laras

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara menyampaikan Roosniati memiliki pengetahuan makro ekonomi yang luas. "Saya kan menulis makro ekonomi Indonesia dan perbankan. Ibu Roos itu bisa dibilang good narasumber untuk analis," ujarnya.

Kini Srikandi bankir Indonesia itu telah berpulang, Minggu (5/11/2023) pada usia 75 tahun. Informasi yang diterima Bisnis menyampaikan jenazah almarhumah dikremasi di krematorium Rumah Duka Carolus Lantai 10, Jakarta pada Kamis 9 November 2023 pada pukul 09.00 WIB dan nantinya abu jenazah mendiang akan dimakamkan di Gunung Gadung.

Kerja keras, kesetiaan dan kegigihan dalam bekerja dapat menjadi pembelajaran para bankir muda. Sakit tidak pernah dirasakan dalam dua tahun terakhir, jalan hidupnya adalah berkarya.

Catatan: Tulisan ini telah dimuat dalam Harian Bisnis Indonesia edisi Selasa (7/11/2023).

