Daftar 40 Nama Calon Badan Supervisi LPS, Cek di Sini!

Bisnis.com, JAKARTA — Puluhan tokoh ternama memperebutkan kursi anggota Badan Supervisi Lembaga Penjamin Simpanan (BS LPS) 2023–2028 dalam uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) yang berlangsung selama dua hari, yaitu pada Senin (27/11/2023) dan Selasa (28/11/2023).

Berdasarkan informasi yang diterima Bisnis, terdapat 40 nama calon anggota BS LPS yang merupakan gabungan dari panitia seleksi (pansel) III dan pansel IV.

Untuk Pansel III dilakukan di Ruang Badan Anggaran (Banggar), di mana ada 20 nama calon. Salah satunya Ferdinan Dwikoraja Purba yang saat ini menjabat sebagai Plt. Direktur Eksekutif Penjaminan dan Manajemen Risiko LPS, dan Direktur Eksekutif Klaim dan Resolusi Bank LPS.

Bukan hanya petahana LPS, politisi juga ikut mencalonkan diri sebagai anggota Badan Supervisi LPS. Dia adalah A.P.A Timo Pangerang yang merupakan anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat.

Kemudian, dari Pansel IV juga mengadakan fit and proper test di Ruang Rapat MKD kepada 18 nama calon dan 2 calon dari unsur pemerintah.

Pada Pansel IV, tercantum nama Tongam Lumban Tobing yang pernah menjabat sebagai Ketua Satgas Waspada Investasi (SWI) OJK. Ada pula Tauhid Ahmad yang saat ini masih mengemban tugas sebagai Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef).

Daftar nama calon anggota Badan Supervisi LPS 2023-2028

Pansel III DPR RI

I Gusti Ngurah Agung Yuliarta Endrawan Agung Ardhianto Eko Budi Supriyanto Farid Azhar Nasution Eko Kusnadi Firdaus Djaelani Prof. Dr. Mohammad Nur Rianto Al Arif Didi Prokoso Ferdinan Dwikoraja Purba Edy Sutriono Reza Ronaldo Isni Andriana Mohamad Akyas Dr. Ir. Suhaji Lestiadi Eisha Maghfiruha Rachbini Wahyu Gunarto Harry Agustanto Novriansyah A.P.A Timo Pangerang Nurhayati Ali Assegaf

Pansel IV di Ruang Rapat MKD

Atin Rohmatini Zahera Mega Utama Tongam Lumban Tobing Bagus Ardianzah Yudianta Medio Natamana Simbolon Ahmad Fauzie Darwis Andi Muhammad Sadli Novah Patilani Sri Hendarto Dermawan Sebayang Ronald Rulindo Joy Elly Tulung Lasmaida Gultom Bhimantara Widjajala Sony Moh. Fajar Swasono Tauhid Ahmad Roberto Arieza Martin Purba Iwan Mulyawan Unsur Pemerintah Unsur Pemerintah

