Asosiasi Dorong Kepatuhan Perlindungan Data Pribadi bagi Fintech

Bisnis.com, JAKARTA ---Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Aktif mendorong inovasi, pertumbuhan, dan tata kelola yang baik di sektor keuangan digital dan fintech Indonesia, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Salah satu komitmen tersebut tertuang dalam salah satu agenda dari kegiatan Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) 2023 pada Seremonial Penandatanganan Project Charter: Penyusunan Pedoman Kepatuhan Pelindungan Data Pribadi bagi Industri Fintech.

ISACA Indonesia Chapter bersama dengan penyelenggara dan pendukung layanan keuangan digital dan fintech berkomitmen untuk meningkatkan inklusi keuangan, menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan mendukung stabilitas sektor keuangan.

President of ISACA Indonesia Chapter Syahraki Syahrir mengatakan sebagai Asosiasi Profesional yang fokus di IT GRC, Keamanan Siber, dan Pelindungan Data Pribadi, pihaknya sangat mendukung penerapan UU Pelindungan Data Pribadi yang diterbitkan tahun 2022 lalu.

"Saat ini masih terdapat berbagai tantangan dan kendala dalam implementasinya di berbagai sektor. Dengan MoU ini, kami berharap dapat berkontribusi membantu perkembangan Fintech di Indonesia khususnya terkait dengan peningkatan keamanan siber dan pelindungan data pribadi," ujarnya berdasarkan keterangan resmi yang dikutip Bisnis, Sabtu (2/12/2023).

Adapun, penandatangan tersebut dihadiri oleh Syahraki Syahrir (President of ISACA Indonesia Chapter), Harun Al Rasyid (Vice President of ISACA Indonesia Chapter), Veni Ferawati Nirmasari (Marketing & Communication Director of ISACA Indonesia Chapter).

Tak hanya itu, hadir pula Marshall Pribadi (Wakil Ketua Umum IV, AFTECH), Handikin Setiawan (Ketua Departemen Cyber Security & Personal Data Protection, AFTECH) dan Leny Suwardi (Wakil Ketua Departemen Cyber Security & Personal Data Protection, AFTECH), diselenggarakan pada 24 November 2023, The Kasablanka Hall, Mall Kota Kasablanka, Jakarta.

Dengan kolaborasi antara ISACA Indonesia Chapter dan Asosiasi Fintech Indonesia menyatakan mendukung terhadap implementasi penerapan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi bagi seluruh penyelenggara layanan keuangan digital dan industri fintech di Indonesia.

Sebagaimana diketahui, ini merupakan rangkaian gelaran The 5th Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) 2023, yang merupakan bagian dari Bulan Fintech Nasional (BFN) 2023, dengan mengusung tema “Accelerating Growth: Promoting Sustainable Integration and Collaboration for A Stronger Digital Economy”.

