BRI Finance Sabet Penghargaan Bergengsi TOP BUMN Award Bisnis Indonesia

Bisnis.com, JAKARTA— PT BRI Multifinance Indonesia (BRI Finance) dinilai handal dalam menyalurkan pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) melalui berbagai produk seperti investasi, modal kerja dan multiguna.

Karena itu, BRI Finance mendapat apresiasi penghargaan bergengsi "Special Award 2023: The Most Committed Company on CSR for Micro Small & Medium Enterprises (MSMEs)" di ajang TOP BUMN Awards 2023 dari grup media ekonomi terkemuka Bisnis Indonesia.

Penetapan dalam meraih penghargaan didasarkan pada hasil penilaian bahwa BRI Finance mampu menyalurkan pembiayaan UMKM sebesar Rp2,71 triliun atau 40,41% dari total portofolio financing Perseroan pada 2022. Pembiayaan tersebut disalurkan terutama pada beberapa produk unggulan Perseroan, seperti investasi, modal kerja, dan multiguna.

Direktur Manajemen Risiko BRI Finance Ari Prayuwana atau akrab disapa Ari mengatakan, penghargaan tersebut menjadi buah manis dari transformasi yang selama ini ditempuh BRI Finance.

Dalam beberapa tahun terakhir BRI Finance memang bertransformasi dengan berfokus untuk memperbesar segmen konsumer. Hal itu seiring dengan program dan arahan perusahaan induk yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang kian fokus di segmen UMKM dan pertumbuhan green financing.

“Transformasi menjadi keniscayaan sebagai respon proaktif dari modernisasi dan tantangan zaman yang terus berubah. Transformasi dalam operasional maupun model bisnis perlu ditempuh untuk menjaga perluasan pasar dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Tentunya diiringi transformasi budaya kerja, dan ini merupakan keberhasilan semua pekerja BRI Finance sehingga lebih siap menghadapi berbagai tantangan,” ujarnya, dikutip dari siaran pers, Sabtu (2/12/2023).

Dengan transformasi, menurut Ari, BRI Finance akan lebih siap menghadapi tantangan dan ketidakpastian ekonomi. Atau bahkan tantangan tak terduga seperti pandemi Covid-19. Transformasi pun membuahkan hasil. BRI Finance melakukan switching portofolio dari pembiayaan komersial menjadi fokus pembiayaan konsumer dengan komposisi menjadi 74% pada 2022. Adapun tahun 2023 ini BRI Finance menargetkan segmen konsumer berkontribusi menjadi di atas 80%.

“Kunci keberhasilan transformasi adalah komitmen dan leadership yang kuat, dengan komunikasi yang mudah dipahami dan dijalankan seluruh pekerja dari berbagai level. Atas implementasi transformasi tersebut, juga dilakukan monitoring hingga evaluasi secara menyeluruh. Tak lupa juga dilakukan pembenahan berkesinambungan untuk mencapai performa maksimal dan berkelanjutan,” ujar Ari.

Dia lanjut menjelaskan bahwa pembiayaan multiguna kepada sektor produktif dan UMKM menjadi salah satu prioritas Perseroan dalam mendukung penerapan ESG (Environmental, Social & Governance). Hal ini membuka peluang bagi para pelaku usaha produktif di segmen UMKM untuk terus tumbuh dan berkembang.

“Penyaluran pembiayaan UMKM tersebut wujud komitmen Perusahaan untuk mendukung pertumbuhan Sustainable Financing yang dihasilkan dari keselarasan antara kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan,” tuturnya.

Adapun penghargaan bagi BRI Finance berdasarkan hasil assessment yang dilakukan oleh Redaksi Bisnis Indonesia bersama dengan Bisnis Indonesia Intelligence Unit (BIIU), terhadap aspek-aspek yang telah dijelaskan di atas.

Penghargaan tersebut diberikan dalam agenda tahunan Bisnis Indonesia TOP BUMN Awards 2023 yang kali ini mengambil tema ‘Strengthening the Sustainability of State-Owned Enterprises Business through the Empowerment of the 4 Pillar of Social and Environmental Responsibility’.

Penyelenggaraan Top BUMN Awards tahun ini merupakan yang ke-5 kali sejak pertama diadakan pada 2019. Beberapa kategori penghargaan yang diberikan dalam penyelenggaraan Bisnis Indonesia Top BUMN Awards 2023 meliputi Top BUMN (Korporasi BUMN Terbaik); Top CEO BUMN (CEO BUMN Terbaik); Top CFO BUMN (CFO BUMN Terbaik); Special Achievement dan Special Awards.

