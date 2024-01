Resmi Berlaku, Segini Limit Tarik Tunai dan Transfer Terbaru di BCA

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA- PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) resmi meningkatkan limit transaksi harian pada hampir semua jenis kartu debit nasabah sejak 19 Januari 2024.

Kenaikan limit transaksi harian dapat dinikmati nasabah pemilik kartu Tahapan Xpresi BCA, Debit BCA Silver/Blue, Platinum, dan Gold; serta Tapres dan BCA Dollar.

EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn mengatakan peningkatan layanan ini berlaku untuk berbagai jenis transaksi, seperti tarik tunai, transfer antar rekening BCA, transfer antar bank, dan transaksi debit.

“Penyesuaian limit transaksi harian ini diharapkan membuat nasabah semakin fleksibel dan lancar dalam bertransaksi untuk memenuhi berbagai kebutuhannya,” ujarnya dalam keterangan resmi yang dikutip Bisnis, yang dikutip Minggu (21/1/2024).

Menurutnya, kenaikan limit transaksi harian ini dilakukan seiring meningkatnya kebutuhan nasabah terhadap berbagai macam layanan transaksi. “Kini, nasabah tak perlu khawatir apabila hendak bertransaksi dalam nilai lebih besar menggunakan berbagai jenis kartu debit BCA,” ucap Hera.

Salah satu contoh kenaikan limit transaksi harian bisa dilihat dari kartu Tahapan Xpresi BCA.

Di mana, pemilik kartu Tahapan Xpresi BCA dapat melakukan transaksi tarik tunai hingga Rp10 juta per hari, dari sebelumnya Rp7 juta per hari. Selain itu, pemegang kartu ini juga bisa melakukan transfer sesama rekening BCA hingga Rp50 juta per hari, dari sebelumnya Rp25 juta per hari.

Sementara itu, bagi pemilik kartu Debit BCA Silver/Blue, transaksi tarik tunai kini bisa dilakukan hingga Rp15 juta per hari, dari sebelumnya Rp10 juta per hari.

Pengguna kartu Debit BCA Silver/Blue juga bisa melakukan transfer antar rekening BCA hingga Rp100 juta per hari dari sebelumnya Rp50 juta per hari, serta transfer antar bank dengan limit Rp30 juta per hari dari sebelumnya Rp15 juta per hari.Menurut Hera, penyesuaian limit transaksi memungkinkan nasabah berbagai kartu debit BCA lebih mudah bertransaksi setiap hari.

Sebagai contoh, pembelian barang menggunakan kartu debit kini bisa dilakukan hingga limit Rp50 juta - Rp150 juta per hari, sesuai jenis kartu yang dimiliki nasabah.

Sebagaimana diketatahui, hingga September 2023, jumlah kartu debit BCA mencapai 34,4 juta atau meningkat 18,6% secara tahunan. Nilai transaksi kartu debit BCA juga tumbuh hingga mencapai Rp1.814 triliun.

Penyesuaian Biaya Administrasi Bulanan

Di samping itu, untuk menjaga kualitas layanan kepada para nasabah, BCA turut menyesuaikan biaya administrasi bulanan rekening Tahapan Xpresi per 19 Januari 2024 dari Rp7.500 menjadi Rp10.000 per bulan.

Berbeda dengan penyesuaian limit transaksi yang berlaku ke hampir seluruh jenis kartu debit, perubahan biaya administrasi hanya berlaku untuk Tahapan Xpresi.

“BCA tidak mengubah biaya administrasi untuk jenis kartu lainnya,” ujar Hera.

Sebagai informasi, biaya administrasi yang berlaku pada seluruh tabungan BCA sudah mencakup biaya lain seperti kartu. BCA juga menyediakan jenis tabungan dengan bebas biaya administrasi yaitu TabunganKu.

Terakhir, melansir dari situs BCA, transaksi debit TabunganKu bebas biaya administrasi untuk 4 transaksi pertama di bulan yang sama. Biaya transaksi debet sebesar Rp2.500 per transaksi akan dikenakan pada transaksi ke-5 dan seterusnya di bulan yang sama.

Berikut rincian perubahan limit transaksi harian

Jenis Kartu Tarik Tunai Transfer Antar Rekening BCA Sebelum 19 Januari 2024 Per 19 Januari 2024 Sebelum 19 Januari 2024 Per 19 Januari 2024 TabunganKu Rp7 Juta Rp7 Juta Rp25 Juta Rp25 Juta Tahapan Xpresi BCA Rp7 Juta Rp 10 Juta Rp25 Juta Rp50 Juta Debit BCA Silver/Blue Rp10 Juta Rp15 Juta Rp50 Juta Rp100 Juta Debit BCA Gold Rp10 Juta Rp15 Juta Rp75 Juta Rp125 Juta Debit BCA Platinum Rp10 Juta Rp15 Juta Rp100 Juta Rp150 Juta Tapres Rp10 Juta Rp15 Juta Rp75 Juta Rp125 Juta BCA Dollar Rp10 Juta Rp15 Juta Rp25 Juta Rp100 Juta

Jenis Kartu Transfer Antar Bank Transaksi Debit Sebelum 19 Januari 2024 Per 19 Januari 2024 Sebelum 19 Januari 2024 Per 19 Januari 2024 TabunganKu - - - - Tahapan Xpresi BCA Rp10 Juta Rp20 Juta Rp25 Juta Rp50 Juta Debit BCA Silver/Blue Rp15 Juta Rp30 Juta Rp50 Juta Rp100 Juta Debit BCA Gold Rp20 Juta Rp40 Juta Rp75 Juta Rp125 Juta Debit BCA Platinum Rp25 Juta Rp50 Juta Rp100 Juta Rp150 Juta Tapres Rp20 Juta Rp40 Juta Rp75 Juta Rp125 Juta BCA Dollar - - - -

