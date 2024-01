Cek Transaksi Bisnis 5 Tahun Terakhir, Makin Mudah dengan QLola by BRI

QLola by BRI merupakan produk inovasi terbaru PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) yang memudahkan nasabah korporasi mengakses layanan perbankan secara digital.

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - QLola by BRI merupakan produk inovasi terbaru PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) yang memudahkan nasabah korporasi mengakses layanan perbankan secara digital.

Melalui platform terintegrasi ini, nasabah dapat melakukan akses ke berbagai produk dan layanan BRI secara praktis hanya dengan satu kali log in atau Single Sign On. Platform ini juga dilengkapi dengan berbagai fitur unggulan yang memudahkan nasabah dalam bertransaksi dan mengatur keuangan secara digital. Salah satunya yakni fitur Financial Dashboard yang bisa membantu nasabah dalam memantau keuangan bisnisnya.

Lantas, apa itu Financial Dashboard QLola by BRI? Apa saja keunggulannya? Simak ulasan lengkapnya sebagai berikut.

Financial Dashboard QLola by BRI

QLola by BRI merupakan Integrated Corporate Solution yang ditujukan bagi nasabah non-individu atau badan usaha. Platform ini memberikan kemudahan bagi nasabah dalam melakukan akses ke berbagai produk dan layanan BRI.

Salah satu fitur unggulan yang ada di QLola by BRI adalah Financial Dashboard. Fitur ini membantu nasabah dalam melakukan monitoring keuangan perusahaan dengan mudah.

Melalui fitur ini, nasabah juga dapat memantau keuangan bisnisnya, seperti mengakses informasi posisi saldo rekening (balance) yang didaftarkan, baik rekening giro maupun deposito. Selain itu, fitur ini juga memungkinkan nasabah dapat bisa melihat history atau riwayat saldo rekening, riwayat transaksi, informasi tentang pendapatan bunga, hingga informasi riwayat transaksi teratas yang pernah dilakukan.

Terdapat beberapa menu pada fitur Financial Dashboard ini yang bisa Anda gunakan untuk memantau keuangan bisnis Anda.

Balance

Pada menu Balance, Anda dapat melihat informasi posisi saldo rekening giro maupun deposito yang dimiliki. Nantinya, saldo akan ditampilkan dalam bentuk IDR atau valuta asing (USD).

Balance History

Pada menu Balance History, Anda dapat melihat posisi riwayat saldo rekening giro atau deposito yang Anda miliki sampai dengan lima tahun terakhir.

Transaction History

Anda juga bisa mengetahui riwayat transaksi dari seluruh rekening yang sudah didaftarkan melalui menu Riwayat Transaksi atau Transaction History.

Selain itu, Anda juga dapat mengetahui riwayat transaksi dari semua rekening yang didaftarkan berdasarkan kategori tahun dan rekening, informasi pendapatan bunga, serta 10 transaksi teratas baik pemasukan maupun pengeluaran.

Financial Report

Dalam menu Financial Report, Anda dapat mengunduh ringkasan aktivitas transaksi keuangan, baik uang masuk atau uang keluar (rekening koran) secara tanggal atau bulanan.

Itulah informasi mengenai fitur Financial Dashboard QLola by BRI dan beberapa manfaatnya untuk pemantauan keuangan bisnis yang perlu Anda ketahui.

#BRI #QLolabyBRI #AccesstoSuccess #MudahdanPraktis

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News