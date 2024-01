Rencanakan Masa Depan Anda bersama Financial Advisor BRI Prioritas

BRI menyediakan layanan financial advisor berkualitas dan terus berinovasi untuk untuk memberikan perencanaan dan pengelolaan finansial dengan baik

Bisnis.com, JAKARTA - Dalam pengelolaan kekayaan, terdapat tiga alokasi keuangan yang perlu dipersiapkan demi mewujudkan financial freedom yang lebih cepat, misalnya tabungan, investasi, dan dana darurat dengan minimal enam kali dari pengeluaran bulanan.

Di samping itu, cara kamu menganggarkan keuangan setiap bulan juga dapat menjadi penentu seberapa lama kamu bisa mencapai financial freedom. Karena melalui pengelolaan anggaran seperti mengelola cash flow dan dana darurat (40 persen), pengelolaan utang (30 persen), tujuan keuangan, investasi, dan asuransi (15 persen), rencana pensiun (10 persen), dan distribusi kekayaan atau pewarisan aset (5 persen) dapat membantu kamu dalam mempertahankan kekayaan kamu.

Hal ini pun diamini oleh perencana keuangan Patrick Rush. Dilansir dari Business Insider, Selasa (8/8/2023), Rush membeberkan empat hal yang sering dilakukan affluent dalam mempertahankan kekayaannya.

Pertama, mereka mempertahankan dan bahkan membangun kekayaan mereka dari waktu ke waktu dan memiliki rencana keuangan yang komprehensif.

Rencana keuangan ini tidak hanya mencakup cara mereka membelanjakan dan menabung, tetapi juga mencakup seluk-beluk anggaran dan pengeluaran, jenis asuransi yang dimiliki, perencanaan warisan, pajak, tunjangan pemberi kerja, dan rencana investasi.

Dalam pengelolaan dan perencanaan keuangan, mereka membutuhkan bantuan dari profesional yang dapat memandu mereka menentukan langkah apa yang perlu diambil demi keamanan finansialnya.

Kedua, kebanyakan klien Rush tidak memikirkan untuk melakukan jual-beli saham. Mereka tidak berpikir untuk mencoba memprediksi pergerakan pasar atau menghasilkan keuntungan besar dari saham yang sedang populer.

Melihat kondisi ini, Rush justru mendorong kliennya untuk mengambil pendekatan jangka panjang dalam berinvestasi. Sering kali cara yang disarankan olehnya adalah membeli saham dan menyimpannya dalam jangka panjang, karena dengan ini akan menciptakan peluang kesuksesan terbaik. Karena berinvestasi bukanlah proses yang aktif, melainkan tentang kesabaran.

Ketiga, affluent merupakan golongan yang memiliki perencanaan pensiun yang matang. Perencanaan ini dilakukan karena mereka menyadari bahwa harapan hidup manusia semakin besar dan semakin panjang. Dengan perencanaan yang matang, membuat mereka dapat mempertahankan standar hidup yang sama di masa pensiun nanti. Mereka juga tidak perlu khawatir kehabisan uang dan dapat menikmati masa pensiun dengan nyaman.

Keempat, memanfaatkan insentif pajak. Affluent kerap memanfaatkan keringanan dan insentif pajak karena hal ini dapat berpengaruh dalam rencana keuangan. Untuk itu, client Affluent membutuhkan profesional yang dapat membantu mereka dalam membantu pengelolaan pajak-pajak yang menjadi tanggung jawab mereka.

Layanan Financial Advisor

Mengelola keuangan memang terlihat mudah, namun prakteknya pengelolaan keuangan merupakan hal yang cukup kompleks dan membutuhkan pemahaman yang tepat.

Terutama dalam berinvestasi, kamu perlu benar-benar mempelajari profil investasi yang dipilih. Kamu juga perlu meninjau kembali tujuan investasi, mengecek kondisi pasar, serta menentukan diversifikasi portofolio.

Untuk mendapatkan hasil yang optimal, kamu tentu memerlukan profesional yang handal dan berpengalaman untuk membantu mengelola investasi dengan baik.

Dengan bantuan financial advisor kamu akan mendapatkan saran dan rekomendasi terkait produk dan strategi investasi yang sesuai dengan profil dan tujuan financial-mu.

Selain itu financial advisor juga dapat membantu kamu melakukan financial check up, yaitu mengevaluasi kondisi keuangan secara menyeluruh, mulai dari anggaran, pengeluaran, utang, tabungan, investasi, asuransi, pensiun, hingga pengelolaan aset dan rencana pajak.

BRI sebagai salah satu lembaga keuangan yang menyediakan layanan financial advisor berkualitas dan terus berinovasi untuk untuk memberikan perencanaan dan pengelolaan finansial-mu dengan baik. Melalui Layanan BRI Prioritas kamu dapat mendapatkan layanan terbaik untuk merencanakan financial freedom-mu.

Keduanya menjadi layanan eksklusif BRI diperuntukkan bagi kamu pribadi terpilih dan pribadi istimewa. Tidak hanya menghadirkan layanan perbankan prima, tetapi juga menghadirkan layanan konsultasi perencanaan keuangan yang terintegrasi. Sehingga kamu dapat mengembangkan, memproteksi, dan meneruskan aset kekayaan yang kamu miliki.

Produk investasi BRI Prioritas

BRI Prioritas hadir dengan berbagai produk investasi yang resmi diawasi dan diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bersifat aman, dan dikelola oleh profesional.

Produk investasi yang tersedia di antaranya sebagai berikut.

1. Reksadana

Produk investasi ini merupakan produk yang menghimpun dana dari masyarakat untuk diinvestasikan ke dalam portofolio efek oleh manajer investasi (MI). BRI Prioritas menyediakan reksadana saham, reksadana campuran, reksadana pendapatan tetap, reksadana pasar uang, reksadana terproteksi, dan reksadana penyertaan terbatas (RDPT).

2. Surat Berharga Negara (SBN)

Produk investasi berupa berupa surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia untuk membiayai kegiatan negara. SBN terdiri dari berbagai jenis, seperti obligasi ritel, saving bond ritel, sukuk ritel, sukuk tabungan, indon (seri obligasi USD negara Indonesia), dan seri fixed rate (FR atau seri obligasi negara Indonesia). SBN cocok bagi kamu yang ingin berinvestasi dengan risiko rendah, imbal hasil tetap, dan jangka waktu menengah hingga panjang.

3. Obligasi korporasi

Produk investasi ini merupakan surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan swasta maupun BUMN untuk membiayai kegiatan usaha. BRI Prioritas menyediakan obligasi korporasi yang terdiri dari berbagai jenis, seperti obligasi konvensional, obligasi syariah, obligasi berkelanjutan, obligasi beragun aset, dan obligasi subordinasi.

Obligasi korporasi merupakan produk investasi yang cocok untuk investor yang ingin berinvestasi dengan risiko menengah, imbal hasil menarik, dan jangka waktu menengah hingga panjang.

4. Bancassurance

Produk investasi ini merupakan kerja sama antara bank dan perusahaan asuransi untuk menawarkan produk asuransi kepada nasabah.

Bancassurance terdiri dari berbagai jenis, seperti asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi pendidikan, asuransi pensiun, dan asuransi unit link. Investasi ini cocok untuk investor yang ingin berinvestasi sekaligus mendapatkan perlindungan asuransi untuk diri sendiri dan keluarga.

5. Pengelolaan Dana Pensiun

Sesuai dengan namanya, produk investasi ini merupakan layanan pengelolaan dana pensiun yang ditawarkan oleh bank kepada nasabah yang ingin mempersiapkan masa pensiun. Pasalnya, hasil imbal yang diberikan optimal dengan tambahan sejumlah manfaat.

Selain financial advisor andal dan produk investasi yang bervariatif, BRI Prioritas juga memberikan berbagai keuntungan dan kemudahan bagi nasabah, seperti Sentra Layanan Prioritas yang eksklusif dan nyaman.

Kemudian, kamu akan mendapatkan informasi market update yang akurat, terkini, dan relevan, serta program loyalitas yang menarik, bermanfaat, dan beragam.

Dengan layanan, produk dan fasilitas yang ditawarkan oleh BRI Prioritas, kamu tidak perlu ragu lagi untuk mempercayakan masa depan finansial kepada BRI. Karena #UntukPribadiTerpilih seperti kamu, apa pun kebutuhan perbankanmu, #BRIPrioritas dapat menjadi solusi perbankanmu.

