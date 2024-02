MSIG Life (LIFE) Luncurkan Produk Smile Optima Flexilink, Penuhi SEOJK Paydi

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan asuransi jiwa PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk. (LIFE) atau MSIG Life (dahulu dikenal Sinarmas MSIG Life) meluncurkan produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) atau lebih dikenal unit-linked Smile Optima Flexilink.

CEO & President Director MSIG Life Wianto Chen mengatakan bahwa produk ini memberikan berbagai manfaat optimal seperti uang pertanggungan hingga 300%, loyalty bonus, jaminan polis tetap berlaku selama 15 tahun pertama, dan fleksibilitas yang melindungi langkah nasabah melangkah menuju financial freedom.

“Smile Optima Flexilink membantu nasabah menjaga ketahanan aset tidak tergerus akibat risiko hidup dan inflasi, sehingga dapat lebih fokus menggapai apapun impian mereka dan melindungi langkah mencapai financial freedom,” kata Wianto di Jakarta, Selasa (6/2/2024).

Wianto menuturkan bahwa produk Smile Optima Flexilink telah sepenuhnya mengimplementasikan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 5 Tahun 2022 tentang PAYDI yang mengatur mengenai praktik pemasaran, transparansi informasi, dan tata kelola aset.

Sementara itu, Agency Business Head MSIG Life Ferry Tong menjelaskan Smile Optima Flexilink menyediakan bonus loyalitas hingga 30% per tahun dari premi pokok tahun pertama hingga jaminan polis tetap berlaku atau No Lapse Guarantee selama 15 tahun pertama dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan impian dan financial freedom.

“Produk ini juga menawarkan fleksibilitas berupa pilihan masa asuransi 65, 80, dan 99 tahun, serta beragam asuransi tambahan mulai dari manfaat perlindungan atas risiko biaya perawatan kesehatan dan pembebasan premi ketika risiko kesehatan terjadi,” ujarnya.

Hadir dalam kesempatan yang sama, Financial Content Creator Samuel Ray menilai kemampuan mengelola finansial dan melindungi diri dari dampak risiko hidup adalah kunci dalam pengelolaan kekayaan agar di usia produktif bisa mencapai kesejahteraan finansial jangka panjang.

Menurutnya, Paydi dapat menjadi solusi pilihan praktis bagi para generasi muda karena bukan hanya menawarkan rasa aman, tapi juga peluang untuk mengelola kekayaan melalui investasi.

“Tapi perlu diingat bahwa perlu kesabaran dan keyakinan akan proses yang harus dijalani sebelum bisa mencapai tujuan akhir, yaitu financial freedom," ujarnya.

