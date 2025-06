MSIG Life (LIFE) Punya Investasi Saham 14%, Intip Strategi Hadapi Gejolak Pasar

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, BOGOR – Instrumen investasi saham masih menjadi andalan di industri asuransi jiwa untuk meningkatkan kapasitas keuangan. Di saat yang sama, eskalasi konflik global membuat pasar saham dalam negeri bergejolak.

Merespons kondisi ini, Wakil Presiden Direktur PT MSIG Life Tbk. (LIFE) Tomoyuki Monden mengatakan pihaknya tetap menjalankan kebijakan investasi dengan prudent. Saat ini, sekitar 70% portofolio MSIG Life ditempatkan di Surat Berharga Negara (SBN) dan obligasi korporasi.

"Kami melihat instrumen investasi ini [SBN dan obligasi korporasi] lebih stabil dalam jangka panjang. Terkait investasi di saham, ada sekitar 14% dari total portofolio," kata Tomoyuki saat ditemui di Kantor MSIG Life Jakarta, dikutip Rabu (22/6/2025).

Dalam kuartal I/2205, total investasi perusahaan tercatat sebesar Rp12,2 triliun. Portofolio investasi terbesar dalam periode ini ditempatkan dalam SBN dengan porsi mencapai 57% dan obligasi korporasi 17%. Sementara itu, hasil investasi MSIG Life pada tiga bulan pertama 2025 ini tercatat sebesar Rp21,4 miliar.

Presiden Direktur MSIG Life Wianto Chen menegaskan ke depan perusahaannya tetap akan fokus pada instrumen investasi jangka panjang.

"Selalu kita strategi investasinya bersifat jangka panjang, jadi kita tidak akan masuk pada investasi-investasi yang sifatnya jangka pendek. Kita adalah perusahaan asuransi, kita menjaga kekuatan finansial kita secara jangka panjang," ujar Wianto.

Menilik kondisi pasar saham dalam negeri, pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terpantau naik turun mengikuti perkembangan eskalasi konflik global yang melibatkan Amerika Serikat (AS), Israel dan Iran.

Pada Selasa 24 Juni 2025, IHSG dibuka rebound dengan kenaikan 1,71% ke level 6.903 usai gencatan senjata antara Iran dan Israel berlaku. Di pembukaan pasar tersebut, sebanyak 341 saham menguat, 122 saham melemah dan 122 saham diperdagangkan stagnan. Kapitalisasi pasar di Bursa Efek Indonesia tercatat Rp12.089,68 triliun

Hari ini, Kamis (26/6/2025), IHSG jeda siang menguat 0,19% pada level 6.844,98. Sementara dalam sepekan yang lalu, 16-20 Juni 2025, IHSG mengalami kontraksi 3,61% yang diikuti dengan aksi jual bersih investor asing senilai Rp4,51 triliun.

Terefleksi dalam kinerja investasi industri asuransi jiwa, dalam kuartal I/2025 hasil investasi industri asuransi jiwa merosot tajam tersisa hanya Rp340 miliar, usai pada kuartal I/2024 mencatat hasil investasi sebesar Rp12,32 triliun.

Dalam periode tersebut, saham menjadi instrumen dengan porsi terbesar kedua di industri dengan nilai Rp119,79 triliun. Saat ini, industri asuransi jiwa mulai menguras portofolio investasi saham mereka. Tercatat kontraksi penempatan saham dalam periode kuartal I/2024 dan kuartal I/2025 masing-masing sebesar 7,3% YoY dan 19% YoY.

Epsen Halim, Division Head of Investment MSIG Life menjelaskan bahwa faktor global yang berasal dari ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat (AS) dan China, serta kebijakan moneter The Fed mengakibatkan menguatnya posisi mata uang dolar AS menjadi tantangan beberapa bulan terakhir.

"Namun, terdapat peluang dari semakin meredanya perselisihan antara kedua negara tersebut serta posisi dolar AS yang seiring melemah dikarenakan kondisi fiskal AS yang tidak sekuat sebelumnya, serta sinyal pelonggaran moneter dari The Fed," kata Espen.

Espen menjelaskan dalam menghadapi tekanan tersebut strategi investasi MSIG Life tetap berpegang pada rencana strategis yang telah disusun serta mandat investasi yang berfokus pada tujuan jangka panjang.