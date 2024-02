Sri Mulyani Bertemu Presiden Bank Dunia di Brasil, Bahas Kredit Karbon

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menggelar pertemuan dengan Presiden Bank Dunia Ajay Banga di sela agenda G20 di Brasil.

Sri Mulyani mengatakan bahwa pertemuan ini membahas beberapa topik terkait kerja sama antara Indonesia dan Bank Dunia.

“Bom dia! São Paulo terasa cukup dingin pagi tadi, namun banyak percakapan hangat yang mengisi. Salah satunya dengan Presiden @worldbank, Ajay Banga. Kami bersua dan bertukar pikiran sejenak di tengah rangkaian agenda G20 masing-masing. Beberapa topik pun kami bahas terkait kerja sama antara Indonesia dan Bank Dunia," tulis Sri Mulyani dalam unggahannya di akun Instagram @smindrawati, dikutip Kamis (29/2/2024).

Pertemuan membahas isu transisi energi di seluruh dunia, mulai dari kredit karbon, kerja sama Energy Transition Mechanism (ETM), Just Energy Transition Partnership (JETP), hingga Climate Investment Fund - Renewable Energy Integration (CIF-REI).

Selain itu, keduanya juga membahas isu-isu terkait G20, salah satunya adalah G20 Joint Finance and Health Task Force (JFHTF), dimana pada 2024 ini, Indonesia masih menjadi Co-chair bersama dengan Italia.

Lebih lanjut, agenda Iklim dan keuangan Berkelanjutan serta Forum Arsitektur Keuangan dunia juga masuk dalam pembahasan

"Sebuah percakapan yang singkat, padat, penuh manfaat. Thank you for the talk, Ajay!" tutur Sri Mulyani.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel