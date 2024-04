Kurs BCA, BRI, Mandiri, dan BNI Hari Ini (4/4) saat Rupiah Sentuh Rp15.931

Rupiah dibuka melemah 11 poin atau 0,07% menuju level Rp15.931 per dolar AS. Berikut kurs dollar BCA, BRI, Mandiri, dan BNI hari ini.

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) kembali dibuka melemah menuju level Rp15.931 pada Kamis (4/4/2024). Pada saat bersamaan, greenback juga mengalami penurunan. Lalu, bagaimana kurs dolar BCA, Mandiri, BRI, dan BNI hari ini?

Mengutip data Bloomberg, rupiah dibuka melemah 11 poin atau 0,07% menuju level Rp15.931 per dolar AS. Sementara itu, indeks dolar AS melemah 0,05% menuju posisi 104,20.

Adapun mata uang lain di kawasan Asia dibuka bervariasi. Yen Jepang misalnya melemah, lalu dolar Hong Kong mengalami penguatan. Kemudian, dolar Singapura juga naik 0,01%

Penguatan mata uang kawasan juga dialami dolar Taiwan yang naik 0,07%, kemudian won Korea yang naik 0,09%, diikuti peso Filipina yang naik 0,11% serta ringgit Malaysia yang naik 0,32%

Sementara, rupee India, yuan China, dan baht Thailand masing-masing mengalami pelemahan 0,06%; 0,01%, dan 0,2%.

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi memperkirakan rupiah akan bergerak fluktuatif pada hari ini, tetapi ditutup melemah pada rentang Rp15.910 – Rp15.960.

Ibrahim menyatakan dolar AS melonjak dalam beberapa sesi terakhir karena beberapa pejabat The Fed telah memberikan peringatan bahwa bank sentral berpeluang mempertahankan suku bunga tinggi lebih lama dalam menghadapi inflasi.

“Isyarat lebih lanjut mengenai hal tersebut akan dirilis pada Jumat pekan ini, dengan data nonfarm payrolls untuk bulan Maret,” ujarnya.

Lalu, berapa kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Kamis (4/4/2024)?

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.46 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.910 dan harga jual sebesar Rp15.930 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.05 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp15.775 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.075 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.49 WIB masing-masing sebesar Rp15.900 dan Rp15.930 untuk e-rate.

Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp15.855 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.005 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 09.05 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.915 dan harga jual sebesar Rp15.935 berdasarkan e-rate.

Lalu, Bank Mandiri menetapkan bank notes pukul 10.03 WIB dengan harga beli sebesar Rp15.649 per dolar AS, sedangkan harga jual sebesar Rp15.999 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 09.50 WIB masing-masing sebesar Rp15.906 dan Rp16.926.

Untuk bank notes, BNI menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.755 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.105 per dolar AS.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel