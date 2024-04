Ingat! Biaya Admin BCA sudah Naik, Cek Tarif Terbarunya di Sini

Biaya admin BCA sudah naik per tanggal 19 Januari 2024 lalu, berikut adalah tarif terbarunya.

Bisnis.com, JAKARTA - Biaya admin BCA sudah naik per tanggal 19 Januari 2024 lalu, berikut adalah tarif terbarunya.

Sejak bulan Desember 2023 kemarin, BCA telah mengumumkan kepada nasabah tentang perubahan terbaru yang akan mereka lakukan pada awal tahun 2024.

Salah satunya adalah perubahan biaya admin. Dilansir dari situs resminya, pengguna tahapan Xpresi BCA akan mengalami kenaikan biaya admin hingga Rp2500.

Sebelumnya, biaya admin untuk jenis tabungan Xpresi hanya berada di angka Rp7500. Namun per 19 Januari 2024, biaya administrasi per bulan akan naik menjadi Rp10.000.

Namun tenang, untuk beberapa jenis tabungan BCA yang lain tidak mengalami kenaikan biaya admin. Untuk lebih jelasnya, simak rincian di bawah ini.

Biaya Admin BCA Terbaru 2024

1. Kartu Tahapan Xpresi BCA

Biaya administrasi per bulan sebelumnya: Rp 7.500

Biaya administrasi per bulan per 19 Januari 2024: Rp 10.000

2. Kartu debit BCA Silver/Blue

Mastercard

Biaya administrasi per bulan sebelumnya: Rp 15.000

Biaya administrasi per bulan per 19 Januari 2024: Rp 15.000

GPN

Biaya administrasi per bulan sebelumnya: Rp 14.000

Biaya administrasi per bulan per 19 Januari 2024: Rp 14.000

3. Kartu debit BCA Gold

Mastercard

Biaya administrasi per bulan sebelumnya: Rp 17.000

Biaya administrasi per bulan per 19 Januari 2024: Rp 17.000

GPN

Biaya administrasi per bulan sebelumnya: Rp 16.000

Biaya administrasi per bulan per 19 Januari 2024: Rp 16.000

4. Jenis kartu debit BCA Platinum

Mastercard

Biaya administrasi per bulan sebelumnya: Rp 20.000

Biaya administrasi per bulan per 19 Januari 2024: Rp 20.000

GPN

Biaya administrasi per bulan sebelumnya: Rp 19.000

Biaya administrasi per bulan per 19 Januari 2024: Rp 19.000

5. Kartu debit Tapres

Biaya administrasi per bulan sebelumnya: Rp 17.000

Biaya administrasi per bulan per 19 Januari 2024: Rp 17.000

6. BCA Dollar

Biaya administrasi per bulan sebelumnya: 1 dolar AS atau 2 dolar Singapura

Biaya administrasi per bulan per 19 Januari 2024: 1 dolar AS atau 2 dolar Singapura

