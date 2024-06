Tim Likuidasi Asuransi Adisarana Jual Bawah Tangan Grha Wanaartha, Pemasukan Minat Berakhir Hari Ini (7/6)

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA -- Tim Likuidasi PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Wanaartha Life) mengumumkan menjual Grha Wanaartha melalui transaksi di bawah tangan alias tanpa lelang.

Peminat pembeli Grha Wanartha tanpa lelang ini dapat mengajukan penawaran paling lambat hari ini, Jumat (7/6/2024) pukul 17.00 WIB.

"Objek penjualan dijual dengan kondisi apa adanya 'as in' dan 'where is'. Peminat dianggap mengetahui objek penjualan berikut keadaannya," tertulis dalam pengumuman Tim Likuidasi.

Surat penawaran disampaikan ke kantor Tim Likuidasi di Grha Wanaartha di Jakarta Selatan.

"Nilai penawaran terendah dalam penjualan ini adalah sebesar Rp17,77 miliar," tertulis dalam pengumuman.

Disebutkan juga, peminat wajib menyetor uang jaminan Rp3 miliar ke rekening tim likuidasi sebelum pukul 15.00 WIB hari ini.

"Peminat yang telah memenuhi syarat dan mengajukan nilai penawaran tertinggi ditetapkan sebagai calon pembeli oleh Tim Likuidasi PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (dalam likuidasi) berdasarkan surat penetapan calon pembeli yang akan disampaikan selambat-lambatnya pada hari Senin, 10 Juni 2024," tertulis lebih lanjut.

Tim likuidasi Wanaartha Life menyebut keputusan mereka tidak dapat diganggu gugat oleh pihak manapun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel