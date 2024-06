Rupiah Loyo, Cek Kurs di BCA, BRI, Bank Mandiri, BNI Akhir Pekan (14/6/2024)

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Mata uang rupiah dibuka turun ke posisi Rp16.295 per dolar AS pada perdagangan akhir pekan, Jumat (14/6/2024).

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah membuka perdagangan hari ini dengan turun sebesar 0,15% atau 25 poin ke posisi Rp16.295 per dolar AS. Sementara itu indeks dolar AS melemah 0,34% ke posisi 104,830.

Sejumlah mata uang kawasan Asia lainnya bergerak bervariasi terhadap dolar AS.

Yen Jepang melemah 0,15%, dolar Singapura melemah 0,01% dan yuan China melemah 0,03%, won Korea turun 0,25%, peso Filipina melemah 0,04%, rupee India turun 0,01%, ringgit Malaysia melemah 0,11%.

Hanya baht Thailand dan dolar Hong Kong yang naik pagi ini masing-masing sebesar 0,02% dan 0,01%.

Sebelumnya, Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi memproyeksikan rupiah hari ini akan fluktuatif namun ditutup menguat di rentang Rp16.230 - Rp16.310 per dolar AS.

Terdapat sejumlah sentimen yang memengaruhi fluktuasi rupiah. Dari dalam negeri, kondisi ekonomi mulai mengalami tantangan seiring dengan tingginya suku bunga saat ini.

Bila kondisinya terus berlanjut maka beragam dampak buruk bisa menghantam Indonesia, mulai dari ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) hingga daya beli melemah.

“Data-data ekonomi yang ada saat ini cukup memberikan kecemasan bagi berbagai pihak. Begitu pula dengan harga barang yang terus mengalami kenaikan di tengah daya beli masyarakat yang tidak dalam performa terbaiknya,” kata Ibrahim.

Dari luar negeri, rapat FOMC Juni ini, The Fed memutuskan untuk mempertahankan suku bunga kebijakan, Federal Funds Rate (FFR), tidak berubah pada kisaran target 5,25% - 5,50%.

The Fed telah mengindikasikan bahwa Fed tidak akan menurunkan FFR hingga Fed memiliki keyakinan yang lebih besar bahwa inflasi bergerak secara berkelanjutan menuju 2%.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan sejauh tahun ini, menurut The Fed, data belum memberikan tingkat kepercayaan tersebut.

Meskipun data inflasi dalam beberapa bulan terakhir ini cenderung lebih rendah dibandingkan dengan awal tahun ini.



Hal itu menunjukkan sedikit kemajuan menuju sasaran inflasi, The Fed membutuhkan lebih banyak data pendukung untuk menjadi lebih yakin bahwa inflasi bergerak secara berkelanjutan menuju target.

“Ketika mempertimbangkan penyesuaian FFR, The Fed akan secara hati-hati melakukan asesmen terhadap data yang masuk, prospek yang berkembang, dan keseimbangan risiko,” kata dia kepada Bisnis, Kamis (13/6/2024).

Lalu, berapa kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Jumat (14/6/2024)?

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.16 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.320 dan harga jual sebesar Rp16.340 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.01 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp16.130 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.430 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 16.130 16.430

E Rate 16.320 16.340

Bank Notes 16.130 16.430

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.15 WIB masing-masing sebesar Rp16.308 dan Rp16.333 untuk e-rate.

Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp16.235 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.385 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 16.235 16.385

E Rate 16.308 16.333

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 09.04 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.285 dan harga jual sebesar Rp16.305 berdasarkan e-rate.

Lalu, Bank Mandiri menetapkan bank notes dengan harga beli sebesar Rp16.000 per dolar AS, sedangkan harga jual sebesar Rp16.350 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 16.000 16.350

E Rate 16.285 16.305

Bank Notes 16.000 16.350

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 09.20 WIB masing-masing sebesar Rp16.311 dan Rp16.331.

Untuk bank notes BNI pada 09.20 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.100 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.450 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 16.100 16.450

E Rate 16.311 16.331

Bank Notes 16.100 16.450

