Dirut Sunarso Sabet Best CEO, BRI Borong 11 Penghargaan Internasional Finance Asia

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) meraih 11 penghargaan dalam ajang The Finance Asia Awards and Asia’s Best Companies, termasuk Best CEO.

Bisnis.com, HONG KONG — Kiprah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI) dalam menciptakan economic value dan social value melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mengantarkan bank BUMN tersebut meraih sejumlah penghargaan internasional bergengsi pada ajang The Finance Asia Awards and Asia’s Best Companies Poll Gala Dinner 2024.

Bahkan, berkat kinerja positif yang ditorehkannya pada 2023, BRI berhasil memborong 11 penghargaan dari Finance Asia, termasuk Best CEO.

Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan penghargaan tersebut adalah hasil kerja keras, komitmen, dan dedikasi yang kuat dari sedikitnya 110 ribu Insan BRILian (Pekerja BRI) sehingga BRI dapat terus mengambil peran dalam roda perekonomian Indonesia.

“Kami juga mempersembahkan penghargaan ini kepada seluruh UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia atas semangat berjuang dan pantang menyerah di kondisi yang tidak mudah,” ujar Sunarso, yang hadir langsung menerima penghargaan tersebut di Hong Kong, Kamis (27/6/2024).

Dari 11 penghargaan yang diterima emiten BUMN berkode saham BBRI, tujuh penghargaan diantaranya diperoleh dari kategori Asia’s Best Companies dan empat penghargaan diperoleh dalam kategori FinanceAsia Awards.

Untuk Asia’s Best Companies BRI mendapatkan Best CEO (gold) untuk Direktur Utama BRI Sunarso, Best Managed Company (gold), Best Investor Relations (gold), Best CFO (silver) untuk Direktur Keuangan BRI Viviana Dyah Ayu, Most Commited to DEI (silver), Most Commited to ESG (silver) dan Best Large Cap Company (Bronze).

Sementara itu, empat penghargaan yang diperoleh dalam kategori FinanceAsia Awards diantaranya Best Bank For Financial Inclusion (winner), Best Commercial Bank – SMEs (winner), Best Sustainable Bank (highly commended) dan Most Innovative Technology (highly commended).

Sebagai informasi, Finance Asia merupakan majalah ekonomi dan keuangan terkemuka di Asia Pasifik yang berbasis di Hong Kong. Didirikan pada tahun 1996, FinanceAsia memberikan ulasan mendalam mengenai perkembangan ekonomi di wilayah Asia Pasifik, termasuk aksi-aksi korporasi seperti merger dan akuisisi.

Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Sunarso menyabet penghargaan Best CEO dalam ajang The Finance Asia Awards and Asia's Best Companies Poll Gala Dinner 2024

BRI Kantongi 3 Pengakuan Internasional pada Juni

Adapun, sepanjang Juni 2024, emiten BUMN berkode saham BBRI itu berhasil meraih tiga pengakuan dan penghargaan bergengsi di level internasional, yaitu pertama, dinobatkan oleh Forbes sebagai perusahaan terbesar dalam daftar The Global 2000 pada Kamis (13/6/2024).

Forbes International mencatat, BRI unggul dengan penjualan sebesar US$14,95 miliar, laba US$3,6 miliar, aset mencapai US$125,45 miliar, dan nilai pasar sebesar US$46,5 miliar.

Forbes Global 2000 tahun 2024, memuat data kinerja perusahaan dalam 12 bulan terakhir hingga 17 Mei 2024. Pada daftar tersebut, BRI menempati peringkat 308 dunia mengungguli perusahaan multinasional lain seperti Starbucks, Renault, hingga Uber dan Nissan Motor.

Selanjutnya, pada hari Selasa (18/6/2024) Fortune mengumumkan daftar Fortune Southeast Asia 500 untuk pertama kalinya. Daftar ini berisikan 500 perusahaan terbesar di Asia Tenggara yang dinilai berdasarkan revenue, profit dan aset.

Dalam daftar Fortune Southeast Asia 500, prestasi kembali diraih oleh BRI. Perseroan menduduki peringkat pertama untuk industri keuangan di Indonesia. Di Asia Tenggara, BRI menduduki peringkat 4 untuk kategori keuangan, dan berada di peringkat 15 diantara 500 perusahaan dalam daftar tersebut.

Mengutip website Fortune, BRI mencatatkan revenue sebesar US$14,9 miliar, profit sebesar US$3,9 miliar dan aset sebesar US$127,6 miliar.

“Di tengah ketidakpastian ekonomi global serta era suku bunga tinggi, keberhasilan BRI mendapatkan pengakuan dari Forbes, Fortune dan Finance Asia membuktikan bahwa dunia internasional mengakui serta mengapresiasi strategic response yang diambil BRI dalam menghadapi tantangan. Hal tersebut terbukti berhasil menjadi landasan dalam pencapaian kinerja yang positif bagi BRI yang menjadi leader di industri perbankan di Indonesia serta semakin menunjukkan pengaruh di industri keuangan regional dan global,” pungkas Sunarso.