Cek Kurs di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI saat Rupiah Melemah Tipis, Jumat (5/7)

Bisnis.com, JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) melemah dan menyentuh level Rp16.336 pada Jumat (5/7/2024).

Mengutip data Bloomberg pukul 09.46 WIB, rupiah melemah dengan turun 6,50 poin atau 0,04% menuju level Rp16.336 per dolar AS. Adapun indeks dolar AS juga melemah 0,06% ke posisi 105,07.

Sementara itu, mata uang lain di Asia dibuka bervariasi. yen Jepang misalnya yang menguat 0,18% kemudian dolar Hong Kong yang naik 0,01% diikuti oleh dolar Singapura yang menguat 0,07%.

Lebih lanjut, penguatan juga terjadi pada dolar Taiwan yang naik 0,05% bersama peso Filipina dan rupee India yang mengyat masing-masing 0,03% dan 0,04%.

Sementara itu, yuan China mengalami pelemahan sebesar 0,01%

Sebelumnya, Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan alat CME Fedwatch menunjukkan para pedagang memperkirakan peluang penurunan suku bunga pada bulan September hampir 66%, naik dari 59% yang terlihat sehari lalu.

“Namun, risalah pertemuan The Fed pada bulan Juni menunjukkan bahwa para pengambil kebijakan masih tidak yakin bahwa inflasi telah turun hingga batas dimana penurunan suku bunga dapat dilakukan,” kata dia dalam riset harian, Kamis (4/7/2024).

Ibrahim menjelaskan jika beberapa pejabat masih melihat perlunya suku bunga yang lebih tinggi untuk menurunkan inflasi. Beberapa pejabat The Fed, yang paling terkenal adalah Ketua The Fed Jerome Powell, juga memperingatkan pada minggu ini bahwa meskipun bank tersebut telah membuat beberapa kemajuan dalam memerangi inflasi, bank tersebut masih kurang percaya diri untuk mulai memangkas suku bunga.

Lalu, berapa kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Jumat (5/7/2024)?

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.47 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.326 dan harga jual sebesar Rp16.346 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.10 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp16.180 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.480 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.00 WIB masing-masing sebesar Rp16.270 dan Rp16.360 untuk e-rate.

Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp16.270 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.420 per dolar AS.