Solusi Cash Management, Bank Mandiri Kembali Raih Penghargaan

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Mandiri terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat layanan wholesale dengan menghadirkan solusi cash management yang inovatif dan handal. Selama beberapa tahun terakhir, Bank Mandiri telah meluncurkan berbagai inisiatif dan produk baru yang dirancang untuk membantu nasabah korporasi dalam mengelola likuiditas dan transaksi keuangan mereka secara lebih efektif.

Direktur Treasury & International Banking Bank Mandiri Eka Fitria menjelaskan, konsistensi tersebut diwujudkan perseroan lewat kehadiran Kopra by Mandiri yang menawarkan kemudahan dalam pengelolaan keuangan yang terintegrasi.

“Kami terus berupaya meningkatkan layanan dengan mengedepankan strategi beyond lending guna memberikan kenyamanan bertransaksi bagi nasabah wholesale, melalui transformasi digital untuk menghadirkan solusi yang terbaik bagi nasabah,” ujar Eka dalam keterangan resminya, Senin (29/7).

Kopra by Mandiri lanjut Eka, memberikan kemudahan bagi nasabah korporasi untuk mengakses berbagai layanan keuangan yang mereka butuhkan, mulai dari mengelola likuiditas, transaksi pembayaran, hingga transaksi valuta asing.

Inovasi tersebut pun berbuah manis, tercermin dari transaksi cash management Bank Mandiri yang terus meningkat. Tercatat per Januari - Mei 2024, tercatat volume transaksi cash management Bank Mandiri mencapai 507 juta transaksi atau meningkat 16% secara tahunan atau year on year (YoY).

Adapun, nilai transaksi cash management ikut meningkat 4% menjadi Rp 7.805 triliun. “Hal ini tidak terlepas dari pertumbuhan jumlah nasabah cash management mencapai 213 ribu nasabah per Mei 2024,” imbuh Eka.

Keberhasilan Bank Mandiri dalam menyediakan layanan yang efektif juga terlihat dari berbagai penghargaan yang diterima, baik dari dalam maupun luar negeri. Terbaru, Bank Mandiri kembali meraih penghargaan sebagai Best Cash Management Bank in Indonesia dalam ajang 18th annual Alpha Southeast Asia - Best Financial Institution Award 2024.

Tidak hanya itu, Bank Mandiri juga dinobatkan sebagai Best Digital Bank, Best Retail Bank dan Best Transactional Banking Online Platform di Indonesia dalam kategori yang sama.

Prestasi ini menunjukkan dedikasi Bank Mandiri dalam menghadirkan layanan perbankan digital yang inovatif dan mudah diakses, serta memberikan pengalaman perbankan yang menyeluruh bagi nasabah retail lewat kehadiran Livin’ by Mandiri.

Selain itu, Bank Mandiri turut memperoleh penghargaan lainnya dalam 17th Annual Alpha Southeast Asia - Treasury & FX Awards 2024. Bank Mandiri diakui sebagai Best FX Bank for Corporates & FIs untuk ke-14 kalinya secara berturut-turut dan Best FX Banks for Retail Clients.

Penghargaan ini, menegaskan posisi Bank Mandiri sebagai bank terdepan dalam layanan valuta asing, baik untuk nasabah wholesale maupun individu. Eka menilai, pencapaian ini adalah bukti nyata dari komitmen berkelanjutan Bank Mandiri dalam mengembangkan solusi digital yang relevan dan bernilai tambah bagi seluruh nasabah.

“Penghargaan ini adalah hasil dari kerja keras dan dedikasi seluruh tim Bank Mandiri serta kepercayaan dari seluruh nasabah. Kami akan terus berinovasi dan memberikan layanan yang terbaik dan sesuai dengan kebutuhan nasabah,” pungkasnya.