BI Ramal Nilai Tukar Rupiah Rp15.300-Rp15.700 Pada 2025, Ini Faktor Pendorongnya

Gubernur BI Perry Warjiyo memperkirakan rupiah bergerak di kisaran Rp15.300-Rp15.700 per dolar AS pada 2025, didorong sentimen pemangkasan suku bunga The Fed.