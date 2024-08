BI Catat Rp6,21 Triliun Modal Asing Masuk RI Pekan Ini

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) mencatat terjadi aliran masuk modal asing sebesar Rp6,21 triliun ke pasar keuangan domestik sepanjang pekan ini.

“Berdasarkan data transaksi 26–29 Agustus 2024, nonresiden tercatat beli neto Rp6,21 triliun,” kata Asisten Gubernur, Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono melalui keterangan resmi, Jumat (30/8/2024).

Erwin mengatakan, jumlah tersebut beli neto Rp3,89 triliun di pasar saham, Rp1,56 triliun di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), dan Rp0,76 triliun di pasar Surat Berharga Negara (SBN).

Adapun sepanjang tahun ini atau berdasarkan data setelmen hingga 29 Agustus 2024, BI mencatat terjadi aliran masuk modal asing sebesar Rp9,20 triliun di pasar SBN dan Rp12,79 triliun di pasar saham.

Pada periode yang sama, Erwin mengatakan aliran masuk modal asing ke pasar SRBI tercatat sebesar Rp187,66 triliun.

Sejalan dengan perkembangan tersebut, premi credit default swap (CDS) Indonesia 5 tahun per 30 Agustus 2024 sebesar 65,87 bps, turun dibandingkan 23 Agustus 2024 sebesar 66,86 bps.

Tingkat imbal hasil (yield) SBN 10 tahun pada Jumat (30/8) naik ke level 6,75%, dari posisi pada Kamis (29/8) sebesar 6,61%.

Nilai tukar rupiah pada Jumat (30/8) dibuka pada level (bid) Rp15.415 per dolar AS, dari posisi Kamis (29/8) pada level (bid) Rp15.410 per dolar AS.

Erwin mengatakan, BI terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk mendukung ketahanan eksternal ekonomi Indonesia.