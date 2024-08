Daftar Bunga Deposito Bank Digital (Jago, Allo Bank Cs) Terbaru Agustus 2024, Tertinggi 9%

Berikut daftar suku bunga deposito bank digital terbaru yang dihimpun Bisnis, tertinggi sentuh 9% per tahun.

Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah bank digital menawarkan bunga deposito tinggi per tahun demi menjaring nasabah. Bisnis pun merangkum bunga yang ditawarkan oleh bank digital di Indonesia.

Sebagaimana diketahui, bank digital menawarkan suku bunga yang lebih tinggi dari industri dan melebihi suku bunga deposito yang ditawarkan oleh bank-bank konvensional.

Sebagai informasi, suku bunga deposito perbankan dilaporkan masih mengalami peningkatan. Bunga deposito satu bulan perbankan mencapai level 4,73% pada Juli 2024, naik dari bulan sebelumnya yaitu Juni 2024 yang sebesar 4,63%.

Suku bunga deposito pada Juli 2024 juga lebih tinggi jika dibandingkan dengan akhir tahun lalu atau Desember 2023 yang sebesar 4,69%.

Bagi nasabah yang ingin mendapatkan suku bunga lebih tinggi, tak ada salahnya menengok deretan bunga yang ditawarkan oleh bank-bank digital. Namun, perlu diingat bahwa nasabah mesti memahami jika salah satu syarat simpanan yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah tingkat bunga yang diterima tidak melebihi tingkat bunga penjaminan.

Saat ini, tingkat bunga penjaminan LPS ditetapkan sebesar 4,25% untuk simpanan rupiah di bank umum dan 6,75% untuk simpanan di BPR. Sementara, untuk simpanan valas di bank umum ditetapkan sebesar 2,25%.

Berikut Daftar Suku Bunga Bank Digital per Agustus 2024:

SeaBank

PT Bank Seabank Indonesia (SeaBank) menawarkan produk deposito dengan suku bunga hingga 6% per tahun. Nasabah dapat memilih tenor sesuai kebutuhan, yaitu antara 1, 3, atau 6 bulan.

Bank digital yang dimiliki oleh induk Shopee, Sea Limited ini menetapkan minimal saldo deposito senilai Rp1 juta dan dapat dibuka melalui aplikasi SeaBank.

Bank Jago

PT Bank Jago Tbk. (ARTO) menawarkan suku bunga deposito hingga 5,25% per tahun. Nasabah dapat membuka rekening deposito dengan minimal simpanan mulai dari Rp1 juta.

Dilansir dari situs resminya, untuk penempatan Rp1 juta hingga Rp49,99 juta, Bank Jago menawarkan suku bunga 4,25% per tahun.

Sementara itu, simpanan sebesar Rp50 juta hingga Rp99,99 juta diberikan suku bunga 4,75% per tahun, sedangkan simpanan Rp100 juta ke atas menjadi 5,25% per tahun.



Selain itu, Bank Jago juga memiliki fitur Kantong Terkunci, di mana nasabah dapat mengunci simpanannya untuk tujuan keuangan dengan periode paling singkat 14 hari, hingga 6 bulan. Untuk fitur ini, Bank Jago menawarkan suku bunga sebesar 4,25% per tahun.

Allo Bank

PT Allo Bank Tbk. (BBHI) menawarkan produk deposito dengan minimum setoran awal sebesar Rp1 juta. Bank digital milik konglomerat Chairul Tanjung ini memiliki suku bunga untuk deposito mulai dari 5% hingga 6,50% dengan tenor 1, 3, 6, 12, dan 24 bulan.

Berikut rincian suku bunga deposito Allo Bank

Nominal Deposito Suku Bunga (Tahunan atau Per Tahun) 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 12 Bulan 24 Bulan Rp 1,000,000 - Rp 1,000,000,000 5% 5.50% 6% 6,50% 6,50% > Rp 1,000,000,000 5,75% 6% 6,25% 6,50% 6,50%

*Diperbarui pada 05 Agustus 2024

Bank Neo Commerce

PT Bank Neo Commerce Tbk (BBYB) memiliki dua produk deposito, yaitu Deposito WOW dan Deposito Flexi.

Untuk Deposito WOW, Bank Neo menjanjikan suku bunga hingga 8% per tahun. Setoran awal untuk membuka Deposito WOW ini hanya Rp100.000 dengan tenor beragam, mulai dari 7 hari hingga 12 bulan.

Rinciannya, tenor 7 hari, bunga ditetapkan sebesar 5,50%; kemudian tenor 1 bulan sebesar 6,25%; tenor 3 bulan sebesar 6,75%, tenor 6 bulan sebeasr 7,50%, dan tenor 12 bulan sebesar 8,00% per tahun.

Sementara, produk Deposito Flexi menawarkan bunga 6% untuk tenor 1 bulan, 6,50% untuk tenor 3 bulan, 7,00% untuk tenor 6 bulan, dan 7,50% untuk tenor 12 bulan. Sama dengan Deposito WOW, nasabah dapat membuka Deposito Flexi dengan penempatan mulai dari Rp100.000.

Superbank

PT Super Bank Indonesia (Superbank) menawarkan produk deposito dengan suku bunga hingga 7,5% per tahun. Nasabah dapat membuka rekening deposito dengan nilai penempatan mulai dari Rp500.000.

Bank digital kongsi PT Elang Mahkota Teknologi Tbk. (EMTK) dengan Singtel dan KakaoBank ini memberikan tenor mulai dari 7 hari hingga 12 bulan. Suku bunga bervariasi menyesuaikan tenor yang dipilih nasabah.

Tenor Pokok Deposito 7 Hari 14 Hari 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 9 Bulan 12 Bulan Mulai dari Rp500.000,- Rp1.000.000.000 6.25% 6.25% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% ≥ Rp1.000.000.001 6.25% 6.25% 6.50% 6.50% 6.50% 6.50% 6.50%

Blu BCA

Melansir dari situs resminya, blu BCA menawarkan suku bunga deposito sebesar 3,5% per tahun hingga 4,75% per tahun.

Dana penempatan minimal mulai dari Rp1 juta. Suku bunga tertinggi sebesar 4,75% berlaku untuk nasabah yang menempatkan dana di atas Rp1 miliar.

Blu BCA merupakan layanan perbankan yang dikembangkan oleh PT BCA Digital, anak usaha PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA). Adapun, berikut rincian suku bunga deposito Blu BCA:

Jumlah Penempatan Suku Bunga Rp 1.000.000 - Rp 9.999.999 3,5% p.a. Rp 10.000.000 - Rp 99.999.999 3,75% p.a. Rp 100.000.000 - Rp 499.999.999 4,25% p.a. Rp 500.000.000 - Rp 999.999.999 4,5% p.a. >= Rp 1.000.000.000 4,75% p.a.

Penempatan dengan Tenor Lebih dari 1 Bulan

Jumlah Penempatan Suku Bunga Rp 1.000.000 - Rp 9.999.999 3.5% p.a. Rp 10.000.000 - Rp 99.999.999 3,75% p.a. >= Rp 100.000.000 4,00% p.a.

Krom Bank

Untuk menarik lebih banyak nasabah, PT Krom Bank Indonesia Tbk. (BBSI) menawarkan suku bunga tinggi hingga 8,75% per tahun untuk jenis produk deposito berjangka.

Berdasarkan perbandingan pada laman resminya, Krom Bank menawarkan minimal deposito sebesar Rp100.000 dengan jangka waktu mulai dari 14 hari.

Amar Bank

PT Bank Amar Indonesia Tbk. (AMAR) menawarkan produk simpanan dengan suku bunga tinggi hingga 9% per tahun.

Untuk bisa membuka rekening deposito Bank Amar, nasabah dapat menyetor dananya mulai dari Rp100.000.

Bank Amar menawarkan rate berupa suku bunga deposito mulai dari 5,75% per tahun untuk tenor 1 bulan dan meningkat sesuai dengan kenaikan tenor pinjaman. Suku bunga tertinggi sebesar 9% ditawarkan bagi nasabah yang memilih tenor 36 bulan.

Jika dirinci, tenor 1 bulan dipatok suku bunga sebesar 5,75%; 3 bulan sebesar 6%; 6 bulan sebesar 6,25%; 12 bulan sebesar 7%; 18 bulan sebesar 7,5%; 24 bulan sebesar 8%; dan 36 bulan sebesar 9%.