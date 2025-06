Tenor Deposito Ini Ditawarkan dengan Bunga Tertinggi, Cek di BRI, BCA, dan Mandiri

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mencatat suku bunga deposito cenderung meningkat pada Mei 2025. Berikut ini tenor deposito dengan bunga tertinggi.

Dilansir dari Laporan Analisis Uang Beredar BI, dari lima tenor deposito yang ditawarkan oleh perbankan, dua di antaranya mengalami kenaikan sedangkan tiga lainnya menurun.

Tercatat, suku bunga simpanan berjangka atau deposito dengan tenor 3 bulan dan 24 bulan mengalami kenaikan. "Masing-masing sebesar 5,71% dan 4,38% setelah pada April 2025 masing-masing tercatat sebesar 5,69% dan 4,34%," demikian dikutip pada Senin (23/6/2025).

Sementara itu, suku bunga deposito pada tenor 1 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan mengalami penurunan. Jika dirinci, bunga deposito tenor 1 bulan pada Mei 2025 sebesar 4,83%; lalu tenor 6 bulan sebesar 6,07%, dan tenor 12 bulan sebesar 5,07%.

"Lebih rendah dibandingkan suku bunga simpanan pada bulan sebelumnya yang tercatat masing-masing sebesar 4,84%; 6,10%; dan 5,08%," tulis laporan BI.

Dengan demikian, suku bunga deposito perbankan secara industri tertinggi berada pada tenor 3 bulan dan 6 bulan, yang sebesar 5,71% dan 6,07% pada Mei 2025.

Jika dibandingkan dengan tingkat penjaminan simpanan LPS, rerata bunga deposito perbankan secara industri pada Mei 2025 masih berada di atas bunga penjaminan yang ditetapkan sebesar 4,00% untuk simpanan bank umum.

Sementara itu, jika dilihat dari suku bunga deposito yang ditawarkan oleh bank-bank besar, seperti BRI, BCA, dan Bank Mandiri, terdapat perbedaan tenor dengan suku bunga tertinggi.

Berdasarkan situs resmi masing-masing bank, BRI menawarkan suku bunga deposito tertinggi pada tenor 3 bulan dan 1 bulan. Masing-masing tenor diberikan bunga sebesar 3,50% dan 3,35% per tahun. Untuk deposito tenor 6 bulan, 12 bulan, dan 24 bulan ditawarkan suku bunga sebesar 3,00% per tahun.

Bank Mandiri menawarkan suku bunga deposito pada level di bawah 3,00%, yaitu tertinggi pada tenor 6 bulan, 12 bulan, dan 24 bulan dengan suku bunga sebesar 2,50% per tahun. Sementara suku bunga untuk tenor 1 bulan dan 3 bulan sebesar 2,25% per tahun.

Adapun, suku bunga deposito BCA tertinggi sebesar 3,25% untuk tenor 1 bulan dengan nominal kurang dari sama dengan Rp5 miliar hingga di atas Rp100 miliar. Untuk tenor sama tetapi dengan nominal lebih dari Rp2 miliar hingga kurang dari Rp5 miliar sebesar 3,15% dan nominal kurang dari Rp2 miliar sebesar 3,00% per tahun.

Kemudian tenor 3 bulan diberikan suku bunga 3,00% per tahun untuk semua nominal. Sementara, deposito 6 bulan mendapatkan bunga 2,25% per tahun dan tenor 12 bulan sebesar 2,00%, kecuali simpanan dengan nominal di atas Rp100 miliar yang sebesar 2,10% per tahun.