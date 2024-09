Tugu Insurance Raih Dua Penghargaan atas Inovasi dan Ekspansi Bisnis

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (Tugu Insurance) terus konsisten melakukan inovasi, adaptasi dan pengembangan bisnis dalam kegiatan perusahaannya. Emiten anak BUMN PT Pertamina (Persero) ini berhasil menyabet sekaligus dua penghargaan prestisius.

Penghargaan “7 Most Popular Brand of the Year 2024” dari Jawa Pos Media diberikan kepada Tugu Insurance dalam kategori Asuransi Umum. Penganugerahan ini merupakan apresiasi terhadap merek yang dipasarkan secara baik. Brand awareness menjadi hal yang sangat penting ketika berbisnis atau memasarkan produk. Terutama branding yang baik dan dikenal juga menumbuhkan kepercayaan di masyarakat.

“Dalam membangun sebuah brand, tentu butuh proses yang panjang dan Penghargaan ini adalah bukti nyata bahwa Tugu Insurance telah berhasil membangun hubungan yang kuat dengan masyarakat terutama klien dan partner kami. Kepercayaan ini akan terus kami jaga dan tingkatkan melalui inovasi produk dan layanan yang lebih baik tentunya”, jelas Tatang Nurhidayat selaku Predisen Direktur Tugu Insurance ditemui terpisah.

Sementara itu, dalam penilaian 7 brand terpopuler yang telah dilakukan ini, didasarkan pada survei dengan menggunakan metode multistage area random sampling dengan parameter top of mind awareness yang dilakukan di 20 kota besar di Indonesia dengan melibatkan 19.000 responden usia produktif.

Sebelumnya Tugu Insurance juga berhasil meraih penghargaan di ajang “Indonesia Most Acclaimed Companies Awards 2024” yang digelar Warta Ekonomi dimana Tugu Insurance berhasil menyabet penghargaan untuk kategori Indonesia Most Acclaimed Company 2024 with Outstanding Provision of Insurance Product and Digital Service Diversification.

Penghargaan ini diberikan kepada insan-insan perusahaan yang terus melakukan inovasi pertumbuhan bisnis di setiap sektor Industri yang nantinya dengan harapan para pemenang penghargaan Indonesia Most Acclaimed Companies Awards 2024 dapat lebih bersinergi dan berkinerja lebih baik untuk membangun Indonesia.