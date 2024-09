OPINI: Dampak Koreksi BI Rate

Abdul Manap Pulungan

Ekonom Indef

Abdul Manap Pulungan adalah Ekonom Indef (Institute for Development of Economics and Finance). Alumni S-1 bidang Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Brawijaya ini meraih gelar magister Perencanaan dan Kebijakan Publik di Universitas Indonesia pada tahun 2014.