Bank Mandiri Rilis Fitur Livin'poin di Livin by Mandiri, Tukar Poinnya!

Bisnis.com, JAKARTA - Di tengah semangat perayaan ulang tahun ke-26, Bank Mandiri terus membuktikan komitmennya untuk menjadi bank yang adaptif dan solutif, sejalan dengan tema besar perayaan tahun ini.

Melalui inovasi-inovasi digital yang selalu menjadi andalan, Bank Mandiri memperkenalkan fitur terbaru dalam Beyond Super App Livin' by Mandiri, yakni Livin'poin. Dengan adanya Livin’poin di Livin by Mandiri diharapkan dapat meningkatkan pengalaman loyalty point yang lebih mudah didapatkan dan ditukarkan oleh nasabah Bank Mandiri.

Nasabah kini dapat dengan mudah mendapatkan Livin’poin dari berbagai aktivitas perbankan mereka sehari-hari, mulai dari buka dan top up saldo tabungan, transaksi melalui Livin’, kartu debit atau kartu kredit, dan transaksi perbankan lainnya dengan Bank Mandiri. Nasabah juga bisa melihat jumlah Livin’poin yang terkumpul secara real-time, hingga menukarkan Livin’poin tersebut dengan berbagai hadiah menarik langsung di aplikasi.

Direktur Jaringan dan Retail Banking Aquarius Rudianto menyampaikan bahwa inovasi ini mencerminkan komitmen Bank Mandiri untuk memberikan The Next Level Banking Experience yang benar-benar memprioritaskan kenyamanan dan kepuasan nasabah.

"Kehadiran Livin'poin di Livin’ by Mandiri merupakan langkah strategis yang sejalan dengan visi besar Bank Mandiri dalam memberikan layanan perbankan yang lebih dari sekadar transaksi. Kami percaya bahwa dengan memberikan berbagai pilihan menarik dan fleksibilitas dalam program loyalitas, nasabah akan semakin terlibat dan merasa dihargai," ungkap Aquarius di Jakarta, Rabu (16/10).

Selain memberikan kesempatan bagi nasabah untuk mengumpulkan livin’poin dengan lebih mudah, fitur ini juga memungkinkan nasabah menambah poin lebih dari transaksi perbankan biasa, seperti challenges dan games, sehingga peluang memperoleh livin’poin menjadi lebih beragam dan menarik.

Aquarius menambahkan, fitur Livin’poin memberikan excitement tersendiri karena setiap poin yang terkumpul dapat langsung ditukarkan dengan berbagai hadiah langsung yang bebas dipilih oleh nasabah. Menariknya, Livin'poin menawarkan fleksibilitas yang luar biasa dalam hal penukaran poin. Nasabah dapat menukarkan poin dengan berbagai hadiah menarik mulai dari voucher diskon, perangkat elektronik, hingga airline miles.

Semua ini dapat dilakukan melalui fitur Livin'poin pada menu Katalog dan Konversi poin, kemudian pilih produk yang diinginkan dan tukarkan sesuai dengan jumlah Livin’poin yang dimiliki. "Fleksibilitas redeem poin ini memberikan kebebasan pada nasabah untuk memilih hadiah yang paling sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka. Kami percaya fitur ini memberikan tingkat kenyamanan dan kepuasan yang lebih tinggi bagi nasabah. Nasabah tidak lagi sekadar melakukan transaksi, melainkan turut menikmati rewarding experience dalam setiap aktivitas perbankan mereka," lanjutnya.

Melalui inovasi Livin'poin, Bank Mandiri membuktikan diri sebagai bank dengan aset terbesar di Indonesia yang adaptif dan selalu siap menghadirkan solusi digital yang lebih relevan dengan kebutuhan zaman. Inovasi yang dihadirkan tidak hanya meningkatkan keterlibatan nasabah, tetapi juga membawa pengalaman perbankan ke level berikutnya.

Sebagai informasi, sejak diluncurkan pada Oktober 2021, Livin’ by Mandiri telah menunjukkan pertumbuhan yang mengesankan. Hingga Agustus 2024, angka pengguna Livin’ by Mandiri telah mencapai 27 juta pengguna, naik 33% secara year on year (YoY) dengan total transaksi Rp2.589 triliun dan 2,4 miliar volume transaksi year to date (ytd).