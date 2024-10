WOM Finance (WOMF) Tak Ubah Target hingga Akhir Tahun

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan pembiayaan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOMF) atau WOM Finance tampaknya masih berpegang pada target yang telah ditetapkan sampai dengan akhir tahun ini.

Adapun WOM Finance menargetkan total penyaluran pembiayaan sebanyak Rp6,5 triliun sampai akhir 2024. Kemudian, laba bersih yang ditargetkan mencapai Rp259 miliar. Sementara dari sisi total aset dan ekuitas masing-masing Rp8 triliun dan Rp1,9 triliun.

“Perusahaan akan terus berusaha untuk meningkatkan pertumbuhan bisnis sesuai dengan target yang telah ditetapkan,” kata Direktur Keuangan WOM Finance Cincin Lisa Hadi saat ditemui usai konferensi pers Public Expose (PE) kuartal III/2024, di Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Cincin mengatakan perusahaan melihat prospek ke depan masih menjanjikan. Terutama didorong oleh beberapa faktor antara lain pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terus berlanjut, sehingga permintaan akan pembiayaan diproyeksikan akan semakin meningkat.

“Ini akan memberikan peluang bagi Perusahaan untuk terus mengembangkan bisnisnya. Perusahaan juga masih memiliki potensi untuk memperluas pasarnya ke daerah-daerah yang masih memiliki potensi bisnis tinggi, terutama di luar Pulau Jawa,” kata Cincin.

Selain itu, WOM Finance juga terus berusaha memperluas kerja sama dengan berbagai pihak, seperti dealer, e-commerce dan pihak lainnya dalam memperkuat posisi WOM Finance di pasar.

Hingga kuartal III/ 2024 piutang pembiayaan bersih WOM Finance sebanyak Rp6 triliun. Angka tersebut meningkat 6% apabila dibandingkan periode yang sama pada 2023 yang sebesar Rp5,7 triliun.

Dari sisi laba bersih, WOM Finance mencatatkan sebanyak Rp151,36 miliar per kuartal III/2024. Angka tersebut tumbuh 7,33% apabila dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Di sisi lain, total aset per September 2024 tercatat sebesar Rp7,31 triliun, atau meningkat 10,84% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Sementara itu, total ekuitas WOM Finance tercatat sebesar Rp1,78 triliun per September 2024, atau meningkat 11,49% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

WOM Finance sendiri berhasil mencatatkan Return on Asset (ROA) sebesar 4,02% atau meningkat 0,21% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, dengan Return on Equity (ROE) tercatat sebesar 11,65%. Dari sisi kredit bermasalah, WOM Finance mencatat rasio Non Performing Financing (NPF) Gross yang mengalami perbaikan sebesar 0,59% menjadi 1,85% per September 2024.