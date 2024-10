WOM Finance (WOMF) Raup Laba Rp151,36 Miliar per Kuartal/III 2024, Naik 7,33%

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan pembiayaan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOMF) atau WOM Finance mencatat laba bersih sebanyak Rp151,36 miliar per kuartal III/2024. Angka tersebut tumbuh 7,33% secara tahunan (year on year/YoY).

Presiden Direktur WOM Finance, Djaja Suryanto Sutandar, mengatakan pertumbuhan tersebut didorong oleh strategi yang dijalankan perusahaan. Terutama WOM Finance terus melakukan pengembangan potensi bisnis secara berkelanjutan.

“Serta melakukan perbaikan secara berkesinambungan terhadap proses inisiasi kredit serta mendorong digital engagement yang lebih baik kedepannya,” kata Djaja dalam konferensi pers Public Expose (PE) kuartal III/2024, di Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Djaja juga menambahkan bahwa sejalan dengan perkembangan teknologi digital, WOM Finance tetap terus berupaya meningkatkan layanan kepada konsumen agar mampu menjangkau lebih banyak lagi masyarakat. Hal ini ditunjukan dengan melakukan ekspansi ke berbagai wilayah di Indonesia yang memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi.

Dari sisi piutang pembiayaan bersih, WOM Finance mencatatkan sebanyak Rp6,05 triliun, yang mana naik 6% dari sebelumnya Rp5,7 triliun per kuartal III/2024. Di sisi lain, total aset per September 2024 tercatat sebesar Rp7,31 triliun, atau meningkat 10,84% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Sementara itu, total ekuitas WOM Finance per September 2024 tercatat sebesar Rp 1,78 triliun, atau meningkat 11,49% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. WOM Finance sendiri berhasil mencatatkan Return on Asset (ROA) sebesar 4,02% atau meningkat 0,21% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, dengan Return on Equity (ROE) tercatat sebesar 11,65%.

Dari sisi kredit bermasalah, WOM Finance mencatat rasio Non Performing Financing (NPF) Gross yang mengalami perbaikan sebesar 0,59% menjadi 1,85% per September 2024.