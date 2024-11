BRIS Ungkap Alasan Rilis Super App Baru Byond by BSI

Bank Syariah Indonesia (BSI) siap meluncurkan super app Byond by BSI pada 9 November 2024.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) alias BSI bakal meluncurkan SuperApp Byond by BSI pada 9 November 2024. Hal ini merupakan bagian dari transformasi digital perseroan dalam merespons tantangan digitalisasi di industri perbankan.

Corporate Secretary BSI Wisnu Sunandar menegaskan transformasi digital ini seiring dengan program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran yang menekankan visi digitalisasi sebagai pilar utama untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan memperkuat ketahanan nasional.

“Pemerintah berkomitmen untuk mengakselerasi digitalisasi termasuk di industri syariah dengan tujuan mendorong ekonomi digital, serta menciptakan ekosistem yang inklusif dan kompetitif,” ujarnya dalam Byond by BSI Pre-Grand Launching Press Conference, Senin (4/11/2024).

Wisnu menjelaskan BSI terus memperkuat penetrasi inklusi keuangan syariah melalui digitalisasi layanan perbankan yang efektif, efisien, dan dapat diadopsi oleh seluruh kalangan.

Hal ini telah mendorong peralihan transaksi nasabah BSI ke layanan e-channel yang terus meningkat setiap tahun.

Pada waktu yang sama, Senior Executive Vice President (SEVP) Digital Banking BSI Saut Parulian Saragih mengatakan kinerja BSI, khususnya digitalisasi layanan perbankan syariah yang terus diperkuat.

Perseroan mencatat transaksi melalui e-channel mencapai 97,94% dari total transaksi, dengan jumlah mencapai 607 juta transaksi yang membukukan volume Rp709 triliun per September 2024.

Di sisi lain, aplikasi layanan perbankan BSI sebelumnya, yaitu BSI Mobile yang penggunanya sudah mencapai 7,57 juta tumbuh 28,34% pada kuartal III/2024.

“Oleh karenanya BSI merespons pertumbuhan transaksi digital yang signifikan tersebut dan menjawab kebutuhan nasabah BSI yang menginginkan kemudahan, kecepatan, keamanan dan kenyamanan layanan digital perbankan lewat super app,” katanya.

Saut lebih lanjut menjelaskan bahwa aplikasi SuperApp itu sebenarnya telah dirilis ke publik pada 26 Oktober lalu. Jumlah downloader-nya hampir mencapai 100.000

Menurutnya, SuperApp besutan bank syariah terbesar ini mengusung konsep yang sangat filosofis. Tak hanya sekadar bisnis, namun juga menjadi sahabat sosial dan spiritual nasabah.

“Byond by BSI kami lahirkan dengan konsep Beyond Banking sesuai dengan value proposition BSI menjadi sahabat Finansial, Sosial, dan Spiritual yang terintegrasi bagi nasabah,” kata Saut.