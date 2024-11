Super Apps BYOND by BSI Bakal Rilis, Ini Bocorannya

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) alias BSI bakal meluncurkan super apps terbarunya dalam waktu dekat. Adapun, BYOND by BSI digadang-gadang menjadi nama aplikasi perbankan yang akan digunakan oleh perseroan.

Adapun, sinyal mengenai nama aplikasi ini diperkuat dengan pernyataan resmi dari perusahaan bahwa BSI memang akan meluncurkan super app inovatif bernama BYOND by BSI.

Manajemen menyebut dibanding aplikasi lain hanya berfokus pada fitur transaksional, BYOND by BSI hadir lebih dari itu, yakni untuk mempermudah segalanya bagi semua orang, dimanapun, kapanpun, dan hal apapun.

Dalam hal ini, BYOND by BSI pun hadir dengan tiga nilai utama yang memenuhi semua kebutuhan pengguna mulai dari Finansial, Sosial, dan Spiritual.

“BYOND by BSI tidak hanya mengikuti arus konvensional, tetapi berupaya mencakup nilai yang lebih universal,” tulis manajemen yang dikutip pada Minggu (3/11/2024).

Pertama adalah aspek Finansial, di mana fitur ini melampaui fitur umum yang ada di aplikasi lain, Tercatat, melalui fitur Finansial, BYOND by BSI menyediakan berbagai transaksi keuangan, investasi, e-commerce, dan masih banyak lagi.

Kemudian, Sosial (Berbagi) menjadi salah satu fitur yang bukan hanya sekadar donasi, namun melalui super app ini BSI akan menawarkan fitur amal, ziswaf, beasiswa acara, dan berbagai inisiatif kemanusiaan.

Selanjutnya, aspek Spiritual yang artinya BYOND by BSI juga dilengkapi fitur islami seperti Pengingat Shalat, Arah Kiblat, Juz 'Amma, Kalkulator Qurban, Asmaul Husna, dan lainnya.

Berdasarkan pantauan Bisnis, aplikasi super app ini diketahui telah merilis aplikasi super app di platform Google Play sejak 18 Oktober 2024. Hingga hari ini, aplikasi BYOND by BSI telah didownload kurang lebih 50.000 kali.

Direktur Utama BSI Hery Gunardi menjelaskan bahwa peluncuran superapp tersebut menjadi keharusan bagi BSI untuk mendukung transformasi digital menjelang usia ke-4 perseroan pada 1 Februari 2025 nanti.

“Insyaallah nanti tanggal 9 November 2024 kita akan grand launch untuk superapp ini,” katanya dalam paparan kinerja BSI kuartal III/2024 secara daring, Selasa (29/10/2024).

Menurutnya, digitalisasi merupakan elemen penting yang mesti disediakan oleh layanan perbankan.

Meskipun pihaknya saat ini telah memiliki aplikasi mobile banking BSI Mobile, Hery berpendapat bahwa fitur-fitur yang ada belum dapat menyaingi superapp yang banyak digunakan di industri perbankan Tanah Air.

Itu sebabnya, BSI akan memperkenalkan aplikasi serupa yang diklaim memiliki teknologi terkini, user interface/user experience (UI/UX) dan tampilan menarik, serta lebih mudah dioperasikan oleh semua kalangan.

“Mudah-mudahan ini menjadi salah satu game changer untuk pertumbuhan transaksi digital perbankan Indonesia,” tutur Hery.

Sebelumnya, SEVP Digital Banking BSI Saut Parulian Saragih mengatakan akan terjadi peralihan dari aplikasi lama ke aplikasi baru. Akan tetapi, untuk sementara waktu super app dan mobile banking BSI akan beroperasi secara bersamaan.

“Kita akan running paralel, akan ada peralihan. Nanti detailnya akan disampaikan,” ujarnya saat ditemui Bisnis di Financial Forum 2024 bertema Empowering The Future of Banking with AI, Selasa (30/7/2024).