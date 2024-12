DBS Indonesia Tunjuk Shee Tse Koon jadi Presiden Komisaris Baru

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Pemegang saham PT Bank DBS Indonesia secara resmi menunjuk Shee Tse Koon sebagai Presiden Komisaris yang baru. Shee ditetapkan sejak 20 November 2024.

Dia menggantikan Tan Su Shan Carrie, yang telah menjabat sebagai Presiden Komisaris PT Bank DBS Indonesia selama 10 tahun. Tan Su Shan sendiri secara global adalah Deputy CEO dan Group Head of Institutional Banking Bank DBS.

Presiden Direktur PT Bank DBS Indonesia Lim Chu Chong mengatakan perseroan dengan senang hati menyambut Tse Koon sebagai Presiden Komisaris PT Bank DBS Indonesia yang baru.

Dengan pengalaman selama 29 tahun di industri keuangan dan pengetahuan yang mendalam tentang DBS Group, termasuk dua tahun sebagai anggota Dewan Komisaris PT Bank DBS Indonesia, pihaknya yakin bahwa penunjukan Tse Koon akan semakin memperkuat posisi perseroan di Indonesia.

“Kami berharap dapat bekerja sama dengan Tse Koon dan Dewan Komisaris untuk memperdalam peran PT Bank DBS Indonesia sebagai penasihat tepercaya untuk pertumbuhan bisnis dan manajemen kekayaan, serta memperkuat komitmen PT Bank DBS Indonesia untuk menciptakan dampak positif yang melampaui layanan perbankan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (3/12/2024).

Tse Koon bukanlah sosok yang asing bagi PT Bank DBS Indonesia, pasalnya dia sempat menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris pada periode 2020 hingga 2022.

Saat ini, Tse Koon menjabat sebagai Group Executive dan Group Head Consumer Banking Group and Wealth Management di Bank DBS Group.

Presiden Komisaris PT Bank DBS Indonesia Shee Tse Koon mengatakan dirinya merasa sangat terhormat dan antusias untuk dipercaya sebagai Presiden Komisaris PT Bank DBS Indonesia. Indonesia merupakan salah satu pasar utama Bank DBS Group, dengan perekonomiannya yang dinamis dan memiliki potensi pertumbuhan yang sangat besar, menjadikannya bagian penting dari strategi regional.

Untuk itu, dirinya berkomitmen memajukan pertumbuhan PT Bank DBS Indonesia dengan memanfaatkan keunggulan yang kami miliki untuk memberikan solusi inovatif dan dampak yang berarti bagi para nasabah, mitra, dan masyarakat.

“Saya berharap dapat bekerja sama dengan para anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan tim PT Bank DBS Indonesia lainnya yang berbakat untuk semakin mengukuhkan posisi kami sebagai pemimpin terpercaya di industri keuangan dan pemain kunci dalam pembangunan ekonomi Indonesia,” ucapnya.

Tse Koon juga saat ini merupakan anggota dari Dewan NETS Pte Ltd dan merupakan Ketua dari Association of Banks in Singapore’s (ABS) Culture and Conduct Steering Group. Beliau juga menjabat sebagai anggota Dewan National Volunteer & Philanthropy Centre, anggota Dewan Penasihat untuk Wealth Management of Singapore Management University (SMU), serta anggota Dewan Nanyang Polytechnic.

Tse Koon mendukung keberagaman gender dan menjadi mentor di BoardAgender yang berada di bawah Council of Women’s Organisation Singapura.

Adapun susunan Dewan Komisaris PT Bank DBS Indonesia terbaru di akhir 2024 adalah: