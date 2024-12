BCA Raih Sertifikasi ISO 27001:2022 untuk Keamanan Data

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menambah perolehan sertifikasi ISO 27001:2022 sebagai wujud komitmen perseroan untuk senantiasa menjaga data nasabah. Sertifikasi ISO tersebut diperoleh BCA setelah serangkaian proses penilaian yang dilakukan oleh PT SGS Indonesia terhadap sistem manajemen keamanan informasi perseroan.

ISO 27001:2022 adalah standar internasional untuk Information Security Management System (ISMS). Pengujian sertifikasi ISO melibatkan proses evaluasi menyeluruh terhadap berbagai aspek, mulai dari kebijakan keamanan, pengelolaan risiko, hingga mitigasi ancaman terkait keamanan informasi. Langkah-langkah ini diterapkan untuk menguji sistem agar berjalan sesuai standar, khususnya dalam menjaga keamanan, kerahasiaan, dan integritas data nasabah.

Wakil Presiden Direktur BCA Hendra Lembong menyampaikan, “Bagi BCA, keamanan data nasabah merupakan prioritas utama, sehingga kami senantiasa memastikan sistem manajemen keamanan informasi yang memenuhi standar internasional. Salah satu upayanya adalah melalui sertifikasi ISO 27001:2022, yang menjadi dalam rangka memastikan data dan informasi yang kami kelola tetap aman, terlindungi dari ancaman, dan tersedia saat dibutuhkan. Sertifikasi ini juga menjadi bagian dari strategi kami dalam menghadapi tantangan keamanan siber di era digital, sekaligus mendorong pengembangan teknologi yang aman dan berkelanjutan di sektor keuangan.”

Setelah melewati rangkaian proses analisis dan observasi, BCA dinilai telah menerapkan, memelihara, mengembangkan, dan mampu memperbaiki sistem manajemen keamanan informasi dari ancaman, baik internal maupun eksternal. Dengan demikian, laporan penilaian risiko dan audit menyatakan bahwa BCA berhasil menunjukkan upaya yang kuat dalam memastikan bahwa seluruh proses operasional dan layanan digital perbankan memenuhi standar keamanan tertinggi, yakni ISO 27001:2022.

Sebelumnya, upaya BCA dalam menciptakan manajemen keamanan informasi juga telah mendapatkan pengakuan dan sertifikasi. BCA telah meraih sertifikasi ISO 20000:1-2018 terkait sistem manajemen layanan data center dan pengelolaan operasi Teknologi Informasi (TI), serta Threat, Vulnerability, and Risk Assessment (TVRA) untuk data center. Selain itu, BCA juga telah memperoleh sertifikasi PCI DSS terkait pengamanan transaksi kartu kredit.

“Kepercayaan nasabah adalah fondasi utama yang selalu kami jaga dalam menjalankan bisnis perbankan. Capaian ini mengukuhkan komitmen BCA untuk menjaga integritas layanan perbankan, sekaligus menjadi mitra tepercaya di era digital. Penambahan perolehan sertifikasi ISO 27001:2022 juga menjadi bentuk dukungan kami terhadap kemajuan sektor keuangan yang berkelanjutan,” tutup Hendra Lembong.

Foto: Direktur BCA Hendra Lembong (kiri), Senior EVP Group Strategic IT David Formula (kedua kanan), dan EVP of Enterprise IT Architecture, Data Management and Service Quality Group Bank BCA Lily Wongso (kanan) saat menerima sertifikasi ISO 27001:2022 dari Knowledge Director PT SGS Indonesia Waras Putri Andrianti (kedua kiri) di Menara BCA, Kamis (12/12). Perolehan sertifikasi tersebut merupakan wujud komitmen perseroan untuk senantiasa menjaga data nasabah. Sertifikasi 27001:2022 diperoleh BCA setelah serangkaian proses penilaian yang dilakukan oleh PT SGS Indonesia terhadap sistem manajemen keamanan informasi perseroan.