BI: Uang Primer Tumbuh 7%, Jadi Rp1.925,4 Triliun di Juli 2025

Bank Indonesia melaporkan uang primer tumbuh 7% yoy menjadi Rp1.925,4 triliun pada Juli 2025, melambat dari bulan sebelumnya. Pertumbuhan dipengaruhi oleh uang kartal dan giro bank.
Dany Saputra
Dany Saputra
Kamis, 7 Agustus 2025 | 14:10
Logo Bank Indonesia (BI). Dok. Bank Indonesia
Logo Bank Indonesia (BI). Dok. Bank Indonesia

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) mencatat bahwa posisi uang primer (M0 adjusted) tumbuh sebesar 7,0% secara tahunan atau year-on-year (yoy) atau menjadi Rp1.925,4 triliun pada Juli 2025.

Meski demikian, pertumbuhan itu melambat apabila dibandingkan bulan sebelumnya yakni Juni 2025 yakni 8,6% yoy, yang juga sebelumnya sudah lebih rendah dari Mei 2025 yakni 14,5% yoy.

Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menjelaskan, perkembangan tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan uang kartal yang diedarkan sebesar 9,7% yoy, dan giro bank umum BI adjusted sebesar 8,4% yoy. 

"Berdasark­an faktor yang memengaruhinya, pertumbuhan M0 Adjusted telah mempertimbangkan dampak pemberian insentif likuiditas (pengendalian moneter adjusted)," ujar Ramdan melalui keterangan tertulis, Kamis (7/8/2025). 

Untuk diketahui, uang primer (M0) adjusted menggambarkan perkembangan uang primer yang telah mengisolasi dampak penurunan giro bank di Bank Indonesia akibat pemberian insentif likuiditas.

BI mempunyai Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) melalui pengurangan giro bank di Bank Indonesia dalam rangka pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM) yang wajib dipenuhi secara rata-rata.

Melihat secara tren sejak Desember 2024, jumlah uang primer yang disesuaikan ini cenderung menurun dari posisi bulan terakhir 2024 lalu yang mencapai Rp2.027,33 triliun. 

Uang primer selama tujuh bulan 2025 ini lalu pernah kembali ke level Rp2.052,4 triliun pada Maret 2025, lalu kemudian fluktuatif pada bulan-bulan setelahnya. 

Pada April 2025, uang primer yang disesuaikan tercatat turun apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya yakni ke Rp1.952,2 triliun, kemudian turun lagi di Mei 2025 ke Rp1.939,1 triliun sebelum merangkak naik lagi ke Rp1.957,1 triliun di Juni 2025. 

Pada periode Juni 2025, uang primer yang disesuaikan pada level Rp1.957,1 triliun itu tumbuh 8,6% yoy dari tahun sebelumnya.  Pada periode tersebut, uang primer yang disesuaikan itu terdiri dari di antaranya uang kartal yang beredar sebesar Rp1.153 triliun serta Rp382,9 triliun giro bank umum di BI. 

 

Penulis : Dany Saputra
Editor : Edi Suwiknyo

Topik

Mohon Maaf Warga RI, Uang Palsu Tak Bisa Ditukar di Bank

Mohon Maaf Warga RI, Uang Palsu Tak Bisa Ditukar di Bank

QRIS Bisa Dipakai di China Akhir 2025, di Jepang Bulan Ini

QRIS Bisa Dipakai di China Akhir 2025, di Jepang Bulan Ini

Uang Beredar di Masyarakat Makin Banyak, Capai Rp9.597,7 Triliun

Uang Beredar di Masyarakat Makin Banyak, Capai Rp9.597,7 Triliun

BI Malang Ganti Uang Kartal Terbakar Milik Warga Pasuruan

BI Malang Ganti Uang Kartal Terbakar Milik Warga Pasuruan

Gubernur BI Mendadak Dipanggil Prabowo ke Istana, Ada Apa?

Gubernur BI Mendadak Dipanggil Prabowo ke Istana, Ada Apa?

Pemeriksaan Perry Warjiyo Terkait Dana CSR BI, KPK: Tunggu Kebutuhan Penyidik

Pemeriksaan Perry Warjiyo Terkait Dana CSR BI, KPK: Tunggu Kebutuhan Penyidik

Bank Indonesia Pertimbangkan Turunkan BI Rate, Fokus Tekan Bunga Kredit Perbankan

Bank Indonesia Pertimbangkan Turunkan BI Rate, Fokus Tekan Bunga Kredit Perbankan

Permudah Transaksi, Bank Indonesia Dorong Penggunaan QRIS Tap

Permudah Transaksi, Bank Indonesia Dorong Penggunaan QRIS Tap

Tips Mencapai Kemerdekaan Secara Finansial, Bukan Cuma Mimpi!
Personal Finance
1 menit yang lalu

Tips Mencapai Kemerdekaan Secara Finansial, Bukan Cuma Mimpi!

Debitur Kredit Macet Minta 'Perlindungan' Ormas, OJK Sebut Eksekusi Kendaraan jadi Terhambat
Multifinance
23 menit yang lalu

Debitur Kredit Macet Minta 'Perlindungan' Ormas, OJK Sebut Eksekusi Kendaraan jadi Terhambat

CIMB Niaga (BNGA) Ungkap Jurus Dongkrak Kredit UMKM, Bidik Tumbuh 10% Akhir 2025
Perbankan
27 menit yang lalu

CIMB Niaga (BNGA) Ungkap Jurus Dongkrak Kredit UMKM, Bidik Tumbuh 10% Akhir 2025

Ketua Kelompok Mekaar Jadi Penggerak Pemberdayaan di Kampung Madani PNM
Korporasi
18 jam yang lalu

Ketua Kelompok Mekaar Jadi Penggerak Pemberdayaan di Kampung Madani PNM

BI: Uang Primer Tumbuh 7%, Jadi Rp1.925,4 Triliun di Juli 2025
Moneter
32 menit yang lalu

BI: Uang Primer Tumbuh 7%, Jadi Rp1.925,4 Triliun di Juli 2025

Angka Harapan Hidup Meningkat, BPJS Kesehatan Kembangkan Long Term Care
Asuransi
20 Jul 2025 | 20:01 WIB

Angka Harapan Hidup Meningkat, BPJS Kesehatan Kembangkan Long Term Care

Mohon Maaf Warga RI, Uang Palsu Tak Bisa Ditukar di Bank
Perbankan
1 jam yang lalu

Mohon Maaf Warga RI, Uang Palsu Tak Bisa Ditukar di Bank

