Kurs Dolar AS BCA, BRI, Mandiri dan BNI Hari Ini, 6 Januari 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah dibuka menguat ke posisi Rp16.189 per dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan awal pekan ini, Senin (6/1/2025).

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah menguat 0,05% atau 8 poin ke posisi Rp16.189 per dolar AS. Indeks dolar melemah 0,06% ke posisi 108,88.

Sejumlah mata uang di Asia lainnya bergerak variatif terhadap dolar AS. Dolar Hong Kong dan dolar Singapura masing-masing menguat 0,02% dan 0,06%, sedangkan dolar Taiwan dan won Korea Selatan masing-masing naik 0,09% dan 0,07%.

Mata uang yang melemah antara lain yen Jepang dan peso Filipina, masing-masing 0,22% dan 0,06%. Rupee India, yuan China, dan ringgit Malaysia juga melemah, masing-masing sebesar 0,02%, 0,07%, dan 0,04%.

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka, Ibrahim Assuaibi, memperkirakan indeks dolar AS bakal kembali menguat sepanjang tahun ini. Greenback mampu menembus level tertinggi di angka 109,54 pada perdagangan akhir pekan lalu.

Ibrahim mengatakan, hal itu didorong oleh arah kebijakan proteksionisme presiden AS terpilih, Donald Trump. Dia memproyeksikan indeks dolar AS bakal menguat ke level 114 pada tahun ini.

Lebih lanjut, arah penurunan suku bunga bank sentral AS, The Fed, dinilai tidak sesuai dengan ekspektasi karena belakangan diproyeksikan hanya akan terjadi dua kali.

Selain itu, Trump berencana menerapkan sanksi berupa denda kepada sejumlah negara yang bergabung ke dalam aliansi BRICS.



Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.45 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.170 dan harga jual sebesar Rp16.195 berdasarkan e-rate.

Berdasarkan TT Counter, harga beli dan jual dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.045 dan Rp16.345 per pukul 08.03 WIB.

Berdasarkan Bank Notes pada pukul 08.06 WIB, BCA juga menerapkan harga beli sebesar Rp16.045 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.345 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS per pukul 09.34 WIB masing-masing sebesar Rp16.117 dan Rp16.200 untuk e-rate.

Sementara itu, kurs beli dan jual dolar AS pada TT Counter masing-masing ditetapkan sebesar Rp16.080 dan Rp16.280 pada waktu yang sama.

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk special rate per pukul 09.48 WIB masing-masing sebesar Rp16.170 dan Rp16.210.

Berdasarkan TT Counter, Bank Mandiri menetapkan harga beli per dolar AS sebesar Rp16.000 dan harga jual senilai Rp16.350. Angka tersebut merujuk pada pembaruan terakhir Jumat pukul 09.54 WIB.

Selain itu, berdasarkan Bank Notes dengan pembaruan terakhir pukul 09.38 WIB, harga beli dan jual per dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp15.950 dan Rp16.300.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) pada pukul 09.50 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.170 dan harga jual sebesar Rp16.190 berdasarkan special rates.

Sementara itu, berdasarkan TT Counter pada jam yang sama, nilai dolar AS untuk beli berada pada level Rp16.035 dan jual sebesar Rp16.335. Angka serupa berlaku berdasarkan Bank Notes per pukul 09.50 WIB.