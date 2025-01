Kurs Dolar AS BCA, BRI, Mandiri dan BNI Hari Ini, 9 Januari 2025

Nilai tukar rupiah dibuka melemah ke posisi Rp16.245 per dolar AS pada perdagangan Kamis (9/1). Cek kurs di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI hari ini!

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah dibuka melemah ke posisi Rp16.245 per dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan hari ini, Kamis (9/1/2025).

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka turun 0,21% atau 34,5 poin ke posisi Rp16.245 per dolar AS. Indeks dolar terlihat menguat 0,01% ke posisi 108,840.

Mata uang kawasan Asia lainnya bergerak variatif. Yen Jepang menguat 0,15%, won Korea menguat 0,31%, yuan China menguat sebesar 0,03%, dan dolar Taiwan menguat sebesar 0,04%.

Mata uang yang melemah antara lain dolar Singapura sebesar 0,01%, peso Filipina melemah 0,25%, baht Thailand melemah 0,04%, ringgit Malaysia melemah 0,08%, rupee India melemah 0,16%, dan dolar Hong Kong melemah 0,02%.

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi memproyeksikan bahwa rupiah akan bergerak fluktuatif, tetapi ditutup melemah pada rentang Rp16.200-Rp16.270.

Pada perdagangan kemarin, rupiah ditutup melemah 68 poin ke level Rp16.210, dan sempat melemah 75 poin ke level Rp16.142.

Menurutnya, sentimen yang berpengaruh antara lain catatan Bank Indonesia (BI) mancatat posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Desember 2024 sebesar US$155,7 miliar.

Dia menilai persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian nasional dan imbal hasil investasi yang menarik dapat mendukung terjaganya ketahanan eksternal.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.36 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.245 dan harga jual sebesar Rp16.270 berdasarkan e-rate.

Berdasarkan TT Counter, harga beli dan jual dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.072,50 dan Rp16.372,50 per pukul 08.03 WIB.

Berdasarkan Bank Notes pada pukul 08.07 WIB, BCA juga menerapkan harga beli sebesar Rp16.072,50 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.372,50 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS per pukul 09.04 WIB masing-masing sebesar Rp16.200 dan Rp16.260 untuk e-rate.

Sementara itu, kurs beli dan jual dolar AS pada TT Counter masing-masing ditetapkan sebesar Rp16.070 dan Rp16.370 sampai dengan waktu yang sama.

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk special rate per pukul 09.25 WIB masing-masing sebesar Rp16.215 dan Rp16.240.

Berdasarkan TT Counter, Bank Mandiri menetapkan harga beli per dolar AS sebesar Rp15.950 dan harga jual senilai Rp16.300. Angka tersebut merujuk pada pembaruan terakhir Rabu pukul 11.02 WIB.

Selain itu, berdasarkan Bank Notes dengan pembaruan terakhir pukul 09.41 WIB, harga beli dan jual per dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.000 dan Rp16.350.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) pada Rabu pukul 19.20 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.183 dan harga jual sebesar Rp16.253 berdasarkan special rates.

Sementara itu, berdasarkan TT Counter pada pukul 09.50, nilai dolar AS untuk beli berada pada level Rp16.150 dan jual sebesar Rp16.370. Angka serupa berlaku berdasarkan Bank Notes per pukul 09.50 WIB.