Direktur OCBC (NISP) Joseph Chan Fook Onn Pamit Undur Diri

Bisnis.com, JAKARTA - Emiten perbankan PT OCBC NISP Tbk. (NISP) mengumumkan pengunduran diri salah satu direkturnya yaitu Joseph Chan Fook Onn.

Dalam keterbukaan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) yang disampaikan pada Jumat (10/1/2024), manajemen OCBC NISP mengatakan perseroan telah menerima surat permohonan pengunduran diri tersebut.

"Perseroan telah menerima surat permohonan pengunduran diri Bapak Joseph Chan Fook Onn, Direktur Perseroan pada tanggal 9 Januari 2025," tulis manajemen.

Usai menerima surat tersebut, selanjutnya untuk memenuhi POJK 33/2014, permohonan pengunduran diri Joseph dari jabatannya selaku direktur akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham perseroan terdekat.

Dilansir dari situs resmi perusahaan, Joseph Chan Fook Onn merupakan warga negara Malaysia yang telah malang melintang di dunia perbankan dan keuangan. Dia mendapatkan gelar Bachelor of Business (Accounting) dari Monash University, Australia dan Master of Business Administration, University of Southern Queensland, Australia.

Joseph diketahui pernah berkarir di RHB Bank Malaysia, KPMG Singapura, Standard Chartered di Malaysia dan Singapura, serta OCBC Bank Singapura dan Malaysia.

Sebelum menjabat sebagai Direktur OCBC NISP, Joseph menjabat sebagai Internal Audit Division Head OCBC NISP pada 2006-2010.

Joseph efektif menjadi direktur perseroan sejak 2 September 2014 dan diangkat kembali pada 2017, 2020, dan 2023.