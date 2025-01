Kurs Dolar AS BCA, BRI, Mandiri dan BNI Hari Ini, 22 Januari 2025

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah dibuka menguat ke level Rp16.343 per dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan hari ini, Rabu (22/1/2025). Lalu, bagaimana dengan kurs dollar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI?

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah menguat 0,15% ke level Rp16.343 per dolar AS. Indeks dollar AS menguat 0,05% ke level 108,11.

Mata uang kawasan Asia lainnya yang menguat antara lain dolar Taiwan sebesar 0,01%, won Korea Selatan menguat 0,23%, ringgit Malaysia naik 0,40%, dan baht Thailand menguat 0,11%.

Di sisi lain, sejumlah mata uang yang melemah ialah yen Jepang (0,12%), dolar Hong Kong turun 0,04%, dolar Singapura melemah 0,10%, yuan China turun 0,18%, rupee India melemah 0,02%, dan peso Filipina yang melemah 0,04%.

Sebelumnya, Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi menyampaikan spekulasi terkait tarif perdagangan AS yang lebih tinggi terhadap negara ekonomi utama, terutama China, terus mengalami peningkatan.

Hal ini terjadi meskipun Presiden AS Donald Trump telah berdialog positif dengan Presiden China Xi Jinping pekan lalu.

Di sisi lain, Ibrahim menuturkan bahwa China diperkirakan akan memperluas kebijakan stimulus untuk mendukung pertumbuhan ekonomi domestiknya.

Adapun, berikut kurs dollar BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Rabu 22 Januari 2025:

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.40 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.325 dan harga jual sebesar Rp16.350 berdasarkan e-rate.

Berdasarkan TT Counter, harga beli dan jual dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.170 dan Rp16.470 per pukul 08.04 WIB.

Berdasarkan Bank Notes pada pukul 08.05 WIB, BCA juga menerapkan harga beli sebesar Rp16.170 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.470 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS per pukul 09.34 WIB masing-masing sebesar Rp16.317 dan Rp16.345 untuk e-rate.

Sementara itu, kurs beli dan jual dolar AS pada TT Counter masing-masing ditetapkan sebesar Rp16.235 dan Rp16.435 sampai dengan waktu yang sama.

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk special rate per pukul 09.05 WIB masing-masing sebesar Rp16.300 dan Rp16.340.

Berdasarkan TT Counter, Bank Mandiri menetapkan harga beli per dolar AS sebesar Rp16.100 dan harga jual senilai Rp16.450. Angka tersebut merujuk pada pembaruan terakhir Selasa pukul 09.16 WIB.

Selain itu, berdasarkan Bank Notes dengan pembaruan terakhir pukul 09.44 WIB, harga beli dan jual per dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.100 dan Rp16.450.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) pada pukul 09.50 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.323 dan harga jual sebesar Rp16.343 berdasarkan special rates.

Sementara itu, berdasarkan TT Counter pada jam yang sama, nilai dolar AS untuk beli berada pada level Rp16.180 dan jual sebesar Rp16.480. Angka serupa berlaku berdasarkan Bank Notes per pukul 09.50 WIB.