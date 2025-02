Bank Mandiri Diganjar Dua Penghargaan Alpha SouthEast Asia 2024

Bank Mandiri raih penghargaan sebagai Best Digital Banking Platform dan Best International Banking Network 2024 berkat inovasi digital dan layanan global unggul

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Mandiri terus menunjukkan kinerja unggul dalam industri perbankan dengan kembali meraih penghargaan dari Alpha SouthEast Asia sebagai Best Digital Banking Platform in Indonesia 2024 dan Best International Banking Network 2024. Pengakuan ini menjadi bukti nyata atas komitmen untuk senantiasa memberikan layanan terbaik bagi nasabah baik di dalam maupun luar negeri.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari berbagai inovasi layanan, termasuk solusi likuiditas yang mempermudah pengelolaan keuangan serta pembayaran dan transfer lintas negara yang efisien, melalui Super Platform Kopra by Mandiri. Sepanjang 2024, super platform ini telah memproses lebih dari 1,3 miliar transaksi dengan nilai mencapai Rp 22.700 triliun.

“Kami senantiasa mengedepankan strategi beyond lending guna memberikan kenyamanan bertransaksi bagi Nasabah, melalui transformasi digital yang menghadirkan solusi terbaik bagi Nasabah baik di dalam maupun di luar negeri,” ujar SEVP International Banking & Financial Institutions Bank Mandiri, Abu Santosa Sudradjat dalam keterangan resmi pada Senin (17/2).

Sejak diluncurkan pada 2022, campaign Kopra Beyond Borders telah memperluas jangkauan Super Platform Kopra by Mandiri ke Singapura, Timor-Leste, Hong Kong, dan Shanghai.

Hingga 2024, super platform ini terus mendukung transaksi nasabah Kantor Luar Negeri (KLN), mencapai lebih dari 63.000 transaksi dengan melampaui US$ 1,5 miliar, memperkuat kehadiran layanan perbankan digital Bank Mandiri di kancah global.

Pada segmen retail, inovasi digital juga telah dilakukan melalui Livin’ by Mandiri Timor-Leste guna mendukung pembangunan ekonomi digital di Timor-Leste. Inisiatif ini menjadikan Bank Mandiri sebagai bank Indonesia pertama yang menghadirkan solusi perbankan digital untuk segmen retail di negara tersebut.

Bank Mandiri juga terus memperkuat daya saing dengan mengoptimalkan peranan KLN yang berperan penting dalam memfasilitasi ekspansi perusahaan Indonesia ke pasar internasional, maupun sebaliknya.

Saat ini, bank dengan kode emiten “BMRI” ini memiliki 7 (tujuh) KLN yang tersebar di berbagai negara, termasuk beberapa financial hub dunia, mencakup Singapura, Hong Kong, Shanghai (Cina), Cayman Islands, London (UK), Malaysia, dan Timor Leste.

“Jaringan Kantor Luar Negeri kami tidak hanya menjangkau negara-negara utama, tetapi juga negara-negara di kawasan tersebut, yang memungkinkan kami memberikan layanan perbankan yang mendalam bagi Nasabah di segmen wholesale dan retail. Kami terus berinovasi untuk menyediakan berbagai solusi perbankan bagi Nasabah yang ada di luar negeri,” tambah Abu.

Selain itu, Bank Mandiri juga memperkuat kehadirannya di industri perbankan global melalui kolaborasi dengan institusi keuangan internasional. Di antaranya adalah kerja sama dengan beberapa bank global untuk mendukung investasi kendaraan listrik di Indonesia, serta inisiatif bersama guna mendorong inklusi keuangan bagi petani kakao di Sulawesi. Didukung lebih dari 1.000 hubungan korespondensi dan ratusan credit line aktif, Bank Mandiri terus menghadirkan solusi perbankan komprehensif untuk investasi dan perdagangan lintas negara.

“Penghargaan ini menegaskan posisi Bank Mandiri sebagai bank terdepan dalam layanan internasional maupun layanan digital, baik untuk nasabah segmen wholesale maupun retail. Kami akan terus berinovasi dan memberikan layanan yang terbaik dan sesuai dengan kebutuhan nasabah,” jelas Abu.

Sebagai informasi, hingga akhir 2024, Bank Mandiri secara konsolidasi membukukan realisasi kredit mencapai Rp 1.670,55 triliun naik 19,5% secara year on year (YoY), dengan pertumbuhan positif di beberapa segmen utama. Realisasi tersebut, sekaligus menjadikan Bank Mandiri sebagai bank dengan loan market share terbesar di industri.

Sementara itu, kualitas kredit tetap menjadi perhatian utama Bank Mandiri, tercermin dari upaya perseroan dalam menjaga rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) tetap terkendali di level 0,97% pada akhir 2024, turun 5 basis poin (bps) dari periode tahun sebelumnya.

Pada periode yang sama, kinerja Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Mandiri tercatat tumbuh sebesar 7,73% YoY menjadi Rp 1.699 triliun, didorong oleh kenaikan signifikan pada segmen giro dan tabungan. Porsi CASA mencapai 80,3% dari total DPK, mencerminkan efektivitas strategi perseroan dalam mengoptimalkan pendanaan berbasis dana murah.