Kurs Dolar AS BCA, BRI, Mandiri dan BNI Hari Ini 17 Maret 2025, Tertinggi Dijual Rp16.500

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah dibuka menguat ke posisi Rp16.329 per dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan awal pekan ini, Senin (17/3/2025). Lalu, bagaimana dengan kurs dollar AS di BCA, Mandiri, BRI, dan BNI hari ini?

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka menguat 0,13% ke Rp16.329 per dolar AS. Indeks dolar AS melemah 0,02% ke 103,68.

Sejumlah mata uang kawasan Asia Pasifik dibuka menguat. Yen Jepang menguat 0,03%, dolar Hong Kong menguat 0,01%, dolar Singapura naik 0,09%, dolar Taiwan menguat 0,09%, won Korea Selatan naik 0,25%, dan yuan China naik 0,03%.

Kemudian peso Filipina menguat 0,08%, ringgit Malaysia melemah 0,01%, dan baht Thailand melemah 0,10%.

Sebelumnya, pengamat mata uang Ibrahim Assuaibi memprediksi rupiah bakal bergerak fluktuatif awal pekan ini.

Bank sentral AS Federal Reserve alias The Fed dijadwalkan menggelar pertemuan pada 18-19 Maret untuk membahas kebijakan suku bunga. Konsensus saat ini memperkirakan suku bunga tetap bertahan di tengah inflasi yang masih tinggi serta ketegangan perdagangan.

Dari dalam negeri, data terbaru menunjukkan rasio tabungan masyarakat Indonesia jatuh ke level terendah sejak 2021 akibat melemahnya penghasilan dan daya beli. Kondisi ini, kata Ibrahim, menuntut pemerintah untuk lebih serius dalam mengatasi permasalahan ekonomi.

Adapun, berikut kurs dollar AS BCA, Mandiri, BRI, dan BNI hari ini, Senin 17 Maret 2025:

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.48 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.350 dan harga jual sebesar Rp16.370 berdasarkan e-rate.

Berdasarkan TT Counter, harga beli dan jual dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.175 dan Rp16.475 per pukul 08.04 WIB.

Berdasarkan Bank Notes pada pukul 08.06 WIB, BCA juga menerapkan harga beli sebesar Rp16.175 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.475 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS per pukul 09.54 WIB masing-masing sebesar Rp16.298 dan Rp16.398 untuk e-rate.

Sementara itu, kurs beli dan jual dolar AS pada TT Counter masing-masing ditetapkan sebesar Rp16.260 dan Rp16.460 sampai dengan waktu yang sama.

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk special rate per pukul 09.08 WIB masing-masing sebesar Rp16.315 dan Rp16.345.

Berdasarkan TT Counter, Bank Mandiri menetapkan harga beli per dolar AS sebesar Rp16.150 dan harga jual senilai Rp16.500. Angka tersebut merujuk pada pembaruan terakhir Jumat pukul 09.39 WIB.

Selain itu, berdasarkan Bank Notes dengan pembaruan terakhir pukul 09.18 WIB, harga beli dan jual per dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.100 dan Rp16.450.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) pada pukul 09.50 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.348 dan harga jual sebesar Rp16.368 berdasarkan special rates.

Sementara itu, berdasarkan TT Counter pada jam yang sama, nilai dolar AS untuk beli berada pada level Rp16.215 dan jual sebesar Rp16.475. Angka serupa berlaku berdasarkan Bank Notes per pukul 09.50 WIB.