Kurs Dolar AS BCA, BRI, Mandiri dan BNI Hari Ini, 19 Maret 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah dibuka melemah ke posisi Rp16.515 per dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan hari ini, Rabu (19/3/2025). Lalu, bagaimana dengan kurs dollar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini?

Mengutip data Bloomberg, rupiah dibuka melemah 0,53% ke Rp16.515 per dolar AS. Indeks dolar AS menguat 0,10% ke 103,34.

Mata uang di Asia Pasifik tercatat dibuka bervariasi, dengan yen Jepang melemah 0,12%, dolar Hong Kong melemah 0,01%, dolar Taiwan melemah 0,10%, won Korea Selatan menguat 0,5%, dan yuan China melemah 0,10%.

Kemudian dolar Singapura melemah 0,05%, peso Filipina menguat 0,08%, rupee India menguat 0,27%, ringgit Malaysia menguat 0,31%, dan baht Thailand melemah 0,10%.

Pengamat mata uang Ibrahim Assuaibi memaparkan sejumlah sentimen yang membayangi gerak rupiah dalam jangka pendek.

Dari dalam negeri, laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Februari 2025 menunjukkan adanya indikasi pelemahan fiskal yang perlu diwaspadai. Defisit fiskal mencapai Rp31,2 triliun atau 0,13% terhadap PDB dalam dua bulan pertama tahun ini.

Ibrahim menyatakan bahwa penurunan penerimaan pajak sebesar 30,19% YoY menjadi alarm bagi pemerintah. Jika tidak ada langkah korektif yang tegas, defisit bisa melebar hingga melebihi batas aman di akhir tahun.

Berikut kurs dollar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI pada hari ini, Rabu (19/3/2025):

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 10.09 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.515 dan harga jual sebesar Rp16.535 berdasarkan e-rate.

Berdasarkan TT Counter, harga beli dan jual dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.360 dan Rp16.660 per pukul 08.03 WIB.

Berdasarkan Bank Notes pada pukul 08.06 WIB, BCA juga menerapkan harga beli sebesar Rp16.360 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.660 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS per pukul 10.06 WIB masing-masing sebesar Rp16.501 dan Rp16.526 untuk e-rate.

Sementara itu, kurs beli dan jual dolar AS pada TT Counter masing-masing ditetapkan sebesar Rp16.425 dan Rp16.625 sampai dengan waktu yang sama.

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk special rate per pukul 09.19 WIB masing-masing sebesar Rp16.520 dan Rp16.550.

Berdasarkan TT Counter, Bank Mandiri menetapkan harga beli per dolar AS sebesar Rp16.300 dan harga jual senilai Rp16.650. Angka tersebut merujuk pada pembaruan terakhir pukul 10.08 WIB.

Selain itu, berdasarkan Bank Notes dengan pembaruan terakhir pukul 09.12 WIB, harga beli dan jual per dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.300 dan Rp16.650.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) pada pukul 10.05 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.506 dan harga jual sebesar Rp16.526 berdasarkan special rates.

Sementara itu, berdasarkan TT Counter pada jam yang sama, nilai dolar AS untuk beli berada pada level Rp16.410 dan jual sebesar Rp16.650. Angka serupa berlaku berdasarkan Bank Notes per pukul 10.05 WIB.