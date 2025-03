Kurs Dolar AS BCA, BRI, Mandiri dan BNI Hari Ini, 20 Maret 2025

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah dibuka menguat ke posisi Rp16.525 per dolar AS pada perdagangan hari ini, Kamis (19/3/2025). Lalu, bagaimana dengan kurs dollar AS hari ini di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI?

Mengutip data Bloomberg, rupiah dibuka menguat 0,04% ke Rp16.525 per dolar AS. Indeks dolar AS menguat 0,02% ke 103,4.

Mata uang di Asia Pasifik dibuka bervariasi, dengan yen Jepang naik 0,28%, dolar Hong Kong menguat 0,00%, dolar Taiwan naik 0,10%, won Korea Selatan menguat 0,29%, dan yuan China melemah 0,04%.

Kemudian dolar Singapura menguat 0,03%, peso Filipina menguat 0,18%, rupee India menguat 0,15%, ringgit Malaysia menguat 0,18%, dan baht Thailand naik 0,11%.

Melansir Reuters, dolar melemah pada hari Kamis setelah bank sentral AS Federal Reserve mengindikasikan kemungkinan pemotongan suku bunga akhir tahun ini, meskipun ketidakpastian terkait tarif AS masih membebani pasar.

Para pembuat kebijakan AS memperkirakan kemungkinan dua kali pemotongan suku bunga sebesar seperempat poin tahun ini, sama seperti proyeksi median tiga bulan lalu, meskipun mereka memperkirakan pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat dan inflasi yang lebih tinggi.

Pada hari Rabu, The Fed mempertahankan suku bunga acuannya dalam kisaran 4,25%-4,50%. "Kami tidak akan terburu-buru untuk mengambil tindakan," kata Ketua The Fed, Jerome Powell.

Berikut kurs dollar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Kamis 20 Maret 2025:

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 10.35 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.465 dan harga jual sebesar Rp16.485 berdasarkan e-rate.

Berdasarkan TT Counter, harga beli dan jual dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.370 dan Rp16.670 per pukul 08.02 WIB.

Berdasarkan Bank Notes pada pukul 08.03 WIB, BCA juga menerapkan harga beli sebesar Rp16.370 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.670 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS per pukul 10.36 WIB masing-masing sebesar Rp16.468 dan Rp16.493 untuk e-rate.

Sementara itu, kurs beli dan jual dolar AS pada TT Counter masing-masing ditetapkan sebesar Rp16.395 dan Rp16.595 sampai dengan waktu yang sama.

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk special rate per pukul 10.19 WIB masing-masing sebesar Rp16.515 dan Rp16.540.

Berdasarkan TT Counter, Bank Mandiri menetapkan harga beli per dolar AS sebesar Rp16.300 dan harga jual senilai Rp16.650. Angka tersebut merujuk pada pembaruan terakhir pukul 10.02 WIB.

Selain itu, berdasarkan Bank Notes dengan pembaruan terakhir pukul 09.19 WIB, harga beli dan jual per dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.300 dan Rp16.650.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) pada pukul 10.35 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.471 dan harga jual sebesar Rp16.491 berdasarkan special rates.

Sementara itu, berdasarkan TT Counter pada jam yang sama, nilai dolar AS untuk beli berada pada level Rp16.350 dan jual sebesar Rp16.610. Angka serupa berlaku berdasarkan Bank Notes per pukul 10.35 WIB.