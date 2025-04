Prabowo Ungkap Alasan Pilih Lagi Darmawan Junaidi jadi Bos Bank Mandiri (BMRI)

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengungkap alasannya kembali memilih Darmawan Junaidi sebagai Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI)

Prabowo menuturkan dirinya berpegang pada filosofi the right man/woman on the right place atau orang yang tepat pada posisi yang tepat. Dia mengatakan, jika seseorang memiliki kemampuan yang mumpuni, maka orang tersebut tidak perlu diganti.

"Kalau ada yang handal, misalnya seorang pilot, tidak perlu tanya dia agamanya apa, asal darimana, atau orang tua siapa. Kalau dia bisa bawa penerbangan dengan baik, untuk apa diganti," katanya dalam acara Sarasehan Ekonomi Nasional di Jakarta, Selasa (8/4/2025).

Prabowo juga membantah anggapan bahwa dia masih menggunakan orang lama menilai, jika seseorang andal dalam bidangnya, dia tidak akan segan untuk tetap menggunakan jasanya, seperti diangkatnya kembali Dirut Bank Mandiri tersebut.

"Kalau saya dituduh pakai orang lama, itu tidak ada. Saya cuma pakai orang yang mampu bekerja untuk rakyat serta bangsa dan negara. Kalau dia mampu dan mau, kita harus manfaatkan," ujarnya.

Sebelumnya, RUPST Bank Mandiri yang diselenggarakan pada Selasa (25/3/2025) mempertahankan Darmawan Junaidi sebagai direktur utama perseroan. "Direktur Utama Darmawan Junaidi," demikian dibacakan dalam RUPST Bank Mandiri.

Dilansir dari situs resmi perseroan, Darmawan menjabat sebagai Direktur Utama Bank Mandiri sejak 2020. Sebelumnya, dia menjabat sebagai Direktur Treasury & International Banking pada periode 2018-2020 dan Direktur Treasury pada 2017-2018 di Bank Mandiri.