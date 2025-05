Nilai Tukar Rupiah Menguat pada Penutupan Pekan (23/5), Intip Kurs di Bank Mandiri, BCA, BNI, dan BRI

Nilai tukar rupiah terpantau menguat di pasar spot ke Rp16,217 per dolar Amerika Serikat (AS) pada penutupan perdagangan, Jumat (23/5/2025) pukul 15.59 WIB.

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah dilaporkan Bloomberg semakin menguat ke posisi Rp16.217 per dolar Amerika Serikat (AS) pada penutupan perdagangan akhir pekan, Jumat (23/5/2025) pukul 15.59 WIB di pasar spot.

Penguatan rupiah ini seiring langkah bank sentral memangkas suku bunga acuan pada pertemuan tengah pekan lalu dan meredanya ketegangan antara Amerika dengan negara mitra dagang utama seperti China.

Penguatan nilai tukar rupiah ini bahkan diramal masih akan berlangsung pada Senin, (26/5/2025) pekan depan secara fluktuatif. Ibrahim Assuaibi Pengamat Mata Uang & Komoditas dari PT Laba Forexindo Berjangka menyebut penguatan terutama saat penutupan.

"Untuk perdagangan Senin depan, mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup menguat direntang Rp16.140 - Rp16.220," katanya.

Lalu bagaimanakah kurs rupiah saat penutupan perdagangan akhir pekan ini?

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Pada Penutupan Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) memperbaharui halaman kursnya pada pukul 17.36 WIB. Bank swasta terbesar Tanah Air itu menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.215 dan harga jual sebesar Rp16.245 berdasarkan e-rate.

Berdasarkan TT Counter pukul 16.26 WIB, harga beli dan jual dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.080 dan Rp16.380. Berdasarkan Bank Notes pada pukul 14.18 WIB, BCA juga menerapkan harga beli sebesar Rp16.102,05 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.402,5 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Pada Penutupan Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS per pukul 16.08 WIB masing-masing sebesar Rp16.178 dan Rp16.279 untuk e-rate.

Sementara itu, kurs beli dan jual dolar AS pada TT Counter masing-masing ditetapkan sebesar Rp16.065 dan Rp16.365 pada waktu yang sama.

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Pada Penutupan Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menetapkan kurs dolar untuk Bank Notes dengan pembaruan terakhir pukul 16.34 WIB, harga beli dan jual per dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.000 dan Rp16.350.

Sedangkan kurs dolar di Bank Mandiri untuk TT Counter pada pukul 15.31 WIB, harga beli per dolar AS sebesar Rp16.000 dan harga jual senilai Rp16.350.

Sedangkan harga beli dan jual dolar AS untuk special rate masing-masing sebesar Rp16.295 dan Rp16.315.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Pada Penutupan Hari Ini

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) pada pukul 17.35 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.145 dan harga jual sebesar Rp16.295 berdasarkan special rates.

Sementara itu, berdasarkan TT Counter pada jam yang sama, nilai dolar AS untuk beli berada pada level Rp16.090 dan jual sebesar Rp16.390. Angka serupa berlaku berdasarkan Bank Notes.