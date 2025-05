Rupiah Menguat, Cek Kurs Dolar di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI Hari Ini, 26 Mei 2025

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah dibuka menguat ke posisi Rp16.202 per dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan hari ini, Senin (26/5/2025).

Mengutip Bloomberg, rupiah dibuka menguat 0,08% atau 12,5 poin ke level Rp16.202 pada pukul 10.15 WIB. Indeks dolar AS turun 0,30% ke level 98,8.

Sama seperti rupiah, mata uang di Asia mayoritas dibuka menguat. Won Korea menguat 0,22% bersama yen Jepang sebesar 0,13%. Sementara itu, ringgit Malaysia dan rupee India dibuka naik dengan persentase masing-masing 0,69% dan 0,92%.

Pengamat forex Ibrahim Assuaibi memperkirakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada perdagangan hari ini akan bergerak fluktuatif. Namun, rupiah berpotensi ditutup menguat di kisaran Rp16.140–Rp16.220 per dolar AS.

Terdapat sejumlah sentimen yang memengaruhi pergerakan rupiah hari ini. Dari luar negeri, terdapat kekhawatiran atas penumpukan utang AS yang membuat dolar AS cenderung melemah.

Dia mengatakan bahwa sepanjang pekan lalu, sentimen global yang memengaruhi pergerakan rupiah datang dari DPR AS yang meloloskan RUU pemotongan pajak Presiden Donald Trump secara tipis pada hari Kamis (22/5/2025).

Adapun, berikut kurs dollar AS di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI hari ini, Senin (26/5/2025):

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 11.46 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.195 dan harga jual sebesar Rp16.220 berdasarkan e-rate.

Berdasarkan TT Counter, harga beli dan jual dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.040 dan Rp16.340 per pukul 08.56 WIB. Berdasarkan Bank Notes pada pukul 08.59 WIB, BCA juga menerapkan harga beli sebesar Rp16.040 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.340 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS per pukul 11.38 WIB masing-masing sebesar Rp16.171 dan Rp16.199 untuk e-rate.

Sementara itu, kurs beli dan jual dolar AS pada TT Counter masing-masing ditetapkan sebesar Rp16.090 dan Rp16.290 sampai dengan waktu yang sama.

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS pukul 09.06 WIB untuk special rate masing-masing sebesar Rp16.200 dan Rp16.230.

Berdasarkan TT Counter, Bank Mandiri menetapkan harga beli per dolar AS sebesar Rp15.950 dan harga jual senilai Rp16.300. Angka tersebut merujuk pada pembaruan terakhir Selasa pukul 9.39 WIB.

Selain itu, berdasarkan Bank Notes dengan pembaruan terakhir pukul 09.53 WIB, harga beli dan jual per dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp15.950 dan Rp16.300.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) pada pukul 10.50 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.193 dan harga jual sebesar Rp16.213 berdasarkan special rates.

Sementara itu, berdasarkan TT Counter pada jam yang sama, nilai dolar AS untuk beli berada pada level Rp16.020 dan jual sebesar Rp16.320. Angka serupa berlaku berdasarkan Bank Notes per pukul 10.50 WIB.