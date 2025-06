Kurs Nilai Tukar Dolar AS di Bank Mandiri, BCA, BRI, & BNI Hari Ini (11/6)

Nilai tukar rupiah dibuka menguat ke posisi Rp16.271,5 per dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan hari ini, Rabu (11/6/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah dibuka menguat ke posisi Rp16.271,5 per dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan hari ini, Rabu (11/6/2025). Simak nilai kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri hingga BNI.

Mengutip Bloomberg, rupiah dibuka menguat 0,02% atau 3,5 poin ke level Rp16.271,5. Sementara itu, indeks dolar AS terpantau naik 0,08% ke level 99,17.

Sejumlah mata uang Asia mengalami penguatan. Dolar Taiwan misalnya menguat 0,13%, rupee India menguat 0,02%, dan yuan China menguat 0,01%.

Di sisi lain, yen Jepang misalnya melemah 0,17%, dolar Hong Kong melemah 0,01%, dolar Singapura melemah 0,08%, dan won Korea Selatan melemah 0,38%.

Lalu, peso Filipina melemah 0,05%, ringgit Malaysia melemah 0,01%, dan baht Thailand melemah 0,15%.

Penguatan rupiah kemarin tak lepas dari sentimen pembicaraan tarif dagang antara AS dan China. Menteri Keuangan AS Scott Bessent, Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick, dan Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer akan bertemu kembali dengan perwakilan China.

Kemajuan dalam negosiasi ini diperkirakan akan memberikan kelegaan bagi pasar, mengingat pengumuman tarif Trump yang sering berubah‑ubah dan gejolak dalam hubungan China‑AS telah melemahkan dua ekonomi terbesar di dunia, mengganggu rantai pasokan, dan mengancam pertumbuhan global.

"Sementara pelaku pasar jelas melihat prospek ke depan dengan sudut pandang optimistis, baik terkait kebijakan perdagangan maupun secara umum, kami tidak berpikir hal itu harus ditafsirkan sebagai pandangan bahwa tarif akan sepenuhnya dicabut,” kata Jonas Goltermann, Deputy Market Chief Capital Economics.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.57 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.253 dan harga jual sebesar Rp16.273 berdasarkan e-rate

Berdasarkan TT Counter, harga beli dan jual dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.100 dan Rp16.400 per pukul 08.03 WIB.

Sedangkan Bank Notes pada pukul 08.05 WIB, BCA juga menerapkan harga beli sebesar Rp16.100 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.400 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS per pukul 09.44 WIB masing-masing sebesar Rp16.243 dan Rp16.269 untuk e-rate.

Sementara itu, kurs beli dan jual dolar AS pada TT Counter masing-masing ditetapkan sebesar Rp16.170 dan Rp16.370 sampai dengan waktu yang sama.

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari In

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS per pukul 09.06 untuk special rate masing-masing sebesar Rp16.250 dan Rp16.280.

Berdasarkan TT Counter, Bank Mandiri menetapkan harga beli per dolar AS sebesar Rp16.025 dan harga jual senilai Rp16.375. Angka tersebut merujuk pada pembaruan terakhir pukul 10.02 WIB.

Selain itu, berdasarkan Bank Notes dengan pembaruan terakhir pukul 09.13 WIB, harga beli dan jual per dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.025 dan Rp16.375

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) pada pukul 07.50 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.205 dan harga jual sebesar Rp16.335 berdasarkan special rates.

Sementara itu, berdasarkan TT Counter pada pukul 09.50, nilai dolar AS untuk beli berada pada level Rp16.140 dan jual sebesar Rp16.420. Angka serupa berlaku berdasarkan Bank Notes per pukul 09.50.