Kurs Dolar AS BCA, BRI, Mandiri, dan BNI Hari Ini, 20 Juni 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah dibuka menguat ke posisi Rp16.370 per dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan akhir pekan ini, Jumat (20/6/2025). Simak nilai kurs dollar AS hari ini di BCA, BRI, Bank Mandiri hingga BNI.

Mengutip Bloomberg, rupiah dibuka menguat 0,22% atau 36 poin ke level Rp16.370 per dolar AS. Indeks dolar AS terpantau turun 0,24% ke posisi 98,66.

Sejumlah mata uang di Asia lainnya mengalami penguatan. Yen Jepang menguat 0,08%, dolar Singapura menguat 0,16%, dolar Taiwan menguat 0,24%, dan won Korea Selatan menguat 0,54%.

Selain itu, peso Filipina menguat 0,4%, yuan China menguat 0,1%, dan ringgit Malaysia menguat 0,24%.

Pengamat mata uang Ibrahim Assuaibi menerangkan bahwa penguatan rupiah yang terjadi tidak terlepas dari sejumlah faktor dari dalam maupun luar negeri.

Dari luar negeri, konflik Iran-Israel yang semakin memanas masih menjadi sorotan pasar. Kebijakan moneter bank sentral AS Federal Reserve atau The Fed tengah diamati juga oleh pasar.

Dari dalam negeri, pencairan gaji ke-13 ASN dan beberapa insentif pemerintah yang direncanakan pada Juni 2025 diperkirakan akan memberi dorongan yang cukup signifikan pada pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II/2025.

Adapun, berikut kurs jual beli dolar AS di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI hari ini, Jumat 20 Juni 2025:

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.58 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.387 dan harga jual sebesar Rp16.407 berdasarkan e-rate.

Berdasarkan TT Counter, harga beli dan jual dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.185 dan Rp16.485 per pukul 08.05.

Berdasarkan Bank Notes pada pukul 08.07 WIB, BCA juga menerapkan harga beli sebesar Rp16.185 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.485 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS per pukul 10.06 WIB masing-masing sebesar Rp16.383 dan Rp16.408 untuk e-rate.

Sementara itu, kurs beli dan jual dolar AS pada TT Counter masing-masing ditetapkan sebesar Rp16.290 dan Rp16.490 sampai dengan waktu yang sama.

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS per pukul 09.09 untuk special rate masing-masing sebesar Rp16.345 dan Rp16.375.

Berdasarkan TT Counter, Bank Mandiri menetapkan harga beli per dolar AS sebesar Rp16.100 dan harga jual senilai Rp16.450. Angka tersebut merujuk pada pembaruan terakhir pukul 09.39 WIB.

Selain itu, berdasarkan Bank Notes dengan pembaruan terakhir Kamis pukul 10.14 WIB, harga beli dan jual per dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.100 dan Rp16.450.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) pada Rabu pukul 09.50 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.378 dan harga jual sebesar Rp16.398 berdasarkan special rates.

Sementara itu, berdasarkan TT Counter pada pukul 09.50, nilai dolar AS untuk beli berada pada level Rp16.275 dan jual sebesar Rp16.495. Angka serupa berlaku berdasarkan Bank Notes per pukul 09.50.