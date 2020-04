CIMB Niaga Berikan Promo Gratis Top Up Saldo GoPay

Bisnis.com, JAKARTA - Di tengah pandemi COVID-19, PT Bank CIMB Niaga Tbk. (CIMB Niaga) tak mau ketinggalan untuk menghadirkan promo bebas biaya isi ulang saldo dompet digital Gopay menggunakan aplikasi Go Mobile dan CIMB Clicks.

Head of Digital Banking, Branchless and Partnership CIMB Niaga Bambang Karsono Adi mengatakan transaksi non-tunai menjadi semakin penting untuk menekan potensi penyebaran COVID-19 melalui kontak fisik dalam situasi saat ini.

"Karena itu, kami bekerjasama dengan GoPay memberikan promo isi ulang saldo bagi nasabah CIMB Niaga yang juga pengguna aplikasi e-wallet tersebut. Semoga hal ini semakin memudahkan nasabah dalam memenuhi kebutuhan secara online dengan tetap #dirumahaja," katanya dalam siaran pers, Rabu (8/4/2020).

Solusi kemudahan isi ulang saldo e-wallet tersebut diharapkan akan meningkatkan jumlah transaksi belanja secara online.

Dengan begitu, kata Bambang, industri transportasi online, e-commerce, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat dapat terus tumbuh di tengah kondisi ekonomi saat ini.

Bambang menjelaskan promo bebas biaya top-up GoPay bisa dinikmati nasabah dengan melakukan isi ulang melalui Go Mobile atau CIMB Clicks. Caranya, login ke aplikasi Go Mobile, pilih menu isi ulang dilanjutkan e-Wallet, pilih GoPay, masukkan nomor ponsel dan nominal isi ulang, konfirmasi dengan PIN Go Mobile, dan transaksi berhasil. Selain itu, nasabah juga bisa mengisi ulang melalui menu transfer Go Mobile dan CIMB Clicks.

Adapun promo bebas biaya top-up GoPay diberikan dalam bentuk cashback sebesar Rp1.000 yang dikreditkan ke akun GoPay nasabah. Program ini berlaku maksimum 1 kali per hari atau 8 kali sebulan per pengguna Gopay hingga 31 Mei 2020.

“Kami berharap dengan kemudahan tersebut para nasabah dapat melaksanakan berbagai aktivitas dari rumah secara produktif dan tetap menyenangkan. Sambil bekerja dari rumah, nasabah juga tetap bisa memenuhi kebutuhan dengan berbelanja online di e-commerce melalui pembayaran secara non-tunai dari e-wallet mitra CIMB Niaga,” ujar Bambang.

Adapun, bagi yang belum memiliki rekening tabungan CIMB Niaga, para pengguna dapat melakukan pembukaan rekening pertama kali secara online melalui Go Mobile.