Tren Pembiayaan Hijau, Bank DBS akan Seleksi Debitur

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank DBS Indonesia mengatakan tren ekonomi hijau konsisten meningkat dan akan berimbas terhadap permintaan sustainable financing atau pembiayaan berkelanjutan.

Team Leader Institutional Banking Group PT Bank DBS Indonesia Kevin Tanuwidjaja menilai tren penerapan ekonomi hijau di sejumlah perusahaan mulai terlihat. Hanya saja, dalam implementasi ekonomi hijau tersebut kebijakan satu perusahaan dengan perusahaan lainnya berbeda.

“Pemangku kepentingan di perusahaan-perusahaan saat ini makin banyak berbicara mengenai ESG,” kata Kevin dalam acara Bisnis Indonesia Banking Outlook 2022, Rabu (22/6/2022).

Bank DBS berambisi untuk memberi dukungan terbaik kepada penerapan ekonomi hijau. Bank DBS juga memiliki target net zero emission pada 2050. Dengan komitmen tersebut, perusahaan melakukan pembatasan dalam menyalurkan kredit. Misalnya, pada perusahaan batu bara, Bank DBS ingin membantu mereka bertransisi menjadi lebih hijau.

Artinya, ketika ada perusahaan batu bara meminta pembiayaan ke Bank DBS untuk tujuan eksplorasi, pengajuan pembiayaan akan lebih sulit. "Kalau kita ngomong besok ada perusahaan ke kami ada yang ingin deploy duit spesifik untuk eksplorasi baru batu bara, pasti bakal lebih sulitlah, kurang lebih seperti itu," katanya.

Sebelumnya, Bank DBS berkomitmen memberikan pinjaman yang berhubungan dengan keberlanjutan atau sustainability-linked loans sebesar US$12,4 miliar atau sekitar Rp130 triliun dan pinjaman hijau sebesar US$6,9 miliar pada 2022.

Baca Juga : BNI Resmi Catatkan Green Bond Rp5 Triliun di Bursa Efek Indonesia

“Secara kumulatif, kami memiliki komitmen dalam segi transaksi keuangan berkelanjutan sebesar US$39,4 miliar, berbanding terbalik dengan target kami pada 2024 yaitu US$50 miliar,” ujar Managing Director IBG Sustainability DBS Group, Yulanda Chung.

Bank DBS telah menyiapkan sejumlah strategi jangka pendek dan menengah untuk mendorong pengembangan ekonomi hijau atau green economy oleh perbankan.

Langkah pertama adalah menangani intensitas karbon di portofolio DBS. Langkah kedua semakin menumbuhkan keyakinan adanya lajur transisi bagi beragam industri.

DBS menerapkan skenario yang digunakan secara global, seperti oleh Network for Greening the Financial System (NGFS) atau International Energy Agency (IEA).

Ketiga, menetapkan taksonomi yang membagi aktivitas keberlanjutan dan transisi berdasarkan sektornya. Hal ini tertuang dalam dokumen Sustainable and Transition Finance Framework and Taxonomy yang dimiliki DBS.

Pada April 2022, Bank DBS Indonesia memberikan fasilitas pinjaman senilai US$27,5 juta ke Indika Energy, melalui anak usaha PT Jaya Bumi Paser (JBP). Pinjaman tersebut merupakan gabungan dari pendanaan jangka pendek dan panjang untuk berbagai kegiatan perusahaan.

Adapun, pendanaan ini ditujukan untuk membiayai pengembangan sumber energi baru dan terbarukan berbasis biomassa yang berkelanjutan dan menerapkan standar Forest Stewardship Council (FSC) oleh JBP di Kalimantan Timur.

Sekadar informasi, JBP adalah perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang memiliki konsesi hutan tanaman industri seluas 23.590 ha di Kalimantan Timur yang saat ini ditanami pohon kaliandra untuk dijadikan bahan baku wood pellet sebagai energi biomassa.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :