Pemenang Special Achievement BISRA 2022, Ada BBRI hingga Ancol

Bisnis.com, JAKARTA – Harian Bisnis Indonesia kembali menyelenggarakan acara penghargaan Bisnis Indonesia Corporate Social Responsibility Awards (BISRA) 2022. Acara ini bertujuan mendukung pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Bertema Social Responsibility to Accelerate Stronger Recover, BISRA 2022 memberikan apresiasi kepada perusahaan yang berkomitmen memberikan kontribusi kepada komunitas rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), terutama pada masa pandemi Covid-19.

Presiden Komisaris Bisnis Indonesia Group, Hariyadi Budi Santoso Sukamdani, menuturkan bahwa CSR merupakan program penting yang menjadi amanat dalam UU No.40/2007 tentang tanggung jawab perseroan terbatas dalam melaksanakan program CSR.

Baca Juga : Bank Jateng Raih Special Achievement BISRA 2022

Menurut Hariyadi, program CSR terbukti memberikan dampak positif bagi perbaikan ekonomi dan lingkungan. Adapun saat ini, hanya Indonesia dan India yang menjadikan CSR sebagai program mandatory yang wajib dilaksanakan perusahaan.

“Ini menjadi alasan kami untuk turut mendorong penguatan pelaksanaan program CSR melalui pemberian anugerah BISRA 2022,” ujar Hariyadi dalam pembukaan acara Anugerah BISRA 2022 di Jakarta, Rabu (29/6/2022).

Sementara itu, Susanto Samsudin, juri BISRA 2022 yang juga Direktur Nasional Habitat for Humanity Indonesia, menyampaikan bahwa minat terus meningkat. Tecermin dari kenaikan peserta yang mencapai 34 persen dibandingkan tahun lalu.

Baca Juga : Bisnis Indonesia Gelar Penjurian Special Achievement BISRA 2022

“Ini menunjukkan program CSR menjadi perhatian sekaligus komitmen bagi perusahaan-perusahaan yang berbisnis di tanah air,” tuturnya.

Dalam ajang penghargaan ini, kategori perusahaan yang akan diberikan penghargaan BISRA 2022 dibagi menjadi 4, yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perusahaan swasta nasional, perusahaan swasta asing, dan perusahaan start-up.

Sementara itu, kategori penghargaan BISRA 2022 terbagi atas tiga, pemberdayaan masyarakat (community empowerment), manajemen kebencanaan (disaster management), serta sosial dan kerelawanan (social and volunteer).

Baca Juga : Hariyadi Sukamdani: BISRA Dorong Perusahaan Berkontribusi Lebih Tinggi untuk Masyarakat

Berikut adalah daftar penerima special achievement dalam BISRA 2022:

- The Most Consistent Regional Development Bank in Creating Sustainable Prosperity Shared Values: Bank Jateng

- The Most Committed Company in Contributing Renewable Energy Through Green Energy Mandiri Program: PT Migas Hulu Jabar ONWJ

- The Most Consistent State-Owned Bank in Implementing Integrated Csr On the River Conservation Program: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

- The Most Consistent Company in Community Empowerment Through Waste Management Program: PT Migas Hulu Jabar (Perseroda)

- The Most Consistent Digital Telco Company in Implementing Integrated Csr Through Innovillage Program: PT Telkom Indonesia Tbk

- The Most Consistent Sharia Bank in Empowering Rural Communities Through Csr Programs: PT Bank Syariah Indonesia Tbk

- The Most Consistent Company in Community Empowerment Through Integrated Coconut Industry Program: Mind Id (Mining Industry Indonesia)

- The Most Collaborative Food and Beverage Company in Accelerating Vaccination & Covid-19 Response: Yili Indonesia (Es Krim Joyday)

- The Best Award Bisra 2022/ For Community Development and Empowerment Kategori Perusahaan Swasta Asing: PT Tirta Investama (Danone-Aqua)

- The Best Award for Community Development and Empowerment Kategori Perusahaan BUMN: PT Kilang Pertamina Internasional Ru Iv Cilacap

- The Best Award for Community Development and Empowerment Kategori Perusahaan Swasta Nasional Non Tbk: PT Berau Coal

- The Best Award for Community Development and Empowerment Kategori Perusahaan Swasta Nasional Tbk: PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk

- The Best Award for Disaster Management: PT HM Sampoerna Tbk

- The Best Award for Social and Volunteer Program: PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :