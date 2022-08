Sabet Excellent Investment Company Award di BIA 2022, Begini Rahasia Mandiri Capital

Bisnis.com, JAKARTA - PT Mandiri Capital Indonesia (MCI), meraih penghargaan Special Award Bisnis Indonesia Award (BIA) 2022 Kategori Excellent Investment Company in Digital Ecosystem, Senin (15/8/2022).

Direktur Investasi yang juga merangkap sebagai Plt. Direktur Utama MCI Dennis Pratistha mengatakan bahwa penghargaan tersebut tak lepas dari kinerja perseroan yang cukup agresif dalam beberapa tahun terakhir.

"Saat ini kami sudah memiliki 22 portofolio companies dan itu di berbagai macam sektor dan yang ingin kami highlight bukan hanya financial gain, tapi juga sinergi value yang kami dapat deliver ke Mandiri Grup. Selain itu, pendekatan modal ventura berbeda-beda, ada yang bawa dana besar, ada yang fokus di sektor early atau growth atau late, kami multistage dan sektor agnostik," ujar Dennis usai menerima penghargaan di Bisnis Indonesia Award (BIA) 2022, Senin (15/8/2022).

MCI juga tak sekedar menyuntikan dana kepada investee, tetapi juga berupaya untuk berkontribusi terhadap pengembangan bisnis startup yang didanai.

Dennis menuturkan, setidaknya ada lima value proposition yang dimiliki Mandiri Capital dalam membantu pengembangan bisnis investee. Pertama, sebagai bagian Bank Mandiri Grup, memiliki lebih dari 30 juta customer ritel. Kedua, memiliki lebih dari 100.000 small, medium, large enterprise. Ketiga, perseroan juga merupakan bagian dari ekosistem BUMN.

"Dengan itu kami sangat aktif membantu bisnis development kepada investee kami. Untuk ekspansi pasar, kami memperkenalkan investee kami ke corporate dan ritel Bank Mandiri. Value preposistion lainnya kami juga memiliki jaringan luas dari sisi modal ventura, private equity, investment banker, asset management, maupun perusahaan sekuritas sehingga kami dapat membantu portofolio kami dalam melakukan follow on financing, follow on funding, merger dan akuisisi, dan IPO," katanya.

